Возобновление торгов на российском рынке акций оказалось позитивным. Отсутствие нерезидентов, запрет на шорты, закрытие коротких позиций и покупки спешащих защитить средства от инфляции инвесторов обеспечили уверенный подъем большинства бумаг.

В моменте рост индекса МосБиржи на 11% выглядел избыточным, если ориентироваться на сложившийся за неторговый месяц негативный внешний фон. Но к концу сессии по многим бумагам прошел откат. Особенно выделяются обыкновенные акции Сбербанка, которые росли на 20%, но в итоге закрывались с подъемом лишь на 3,9%.

Сейчас неизвестно, были ли покупки со стороны Минфина РФ. На старте сессии все заметили значительные перекосы в пользу заявок на покупку над продажей, как это было в первый день торгов ОФЗ, однако это вполне могло быть просто принудительное закрытие коротких позиций. В отдельных бумагах, например ВТБ, поддержки не наблюдалось.

Торговая активность. По данным Мосбиржи объем торгов в акциях составил вчера 108,6 млрд руб. И хотя стоит учитывать укороченную сессию, такой оборот выглядит не очень значительным. Особенно если принять во внимание беспрецедентность ситуации с торгами после длительного простоя. В лидерах по обороту ожидаемо Сбербанк, Газпром, Норникель, Лукойл и Роснефть.

Вероятно, активность участников в отсутствии нерезидентов будет постепенно снижаться. То же самое мы видим по ОФЗ. После открытия торгов в понедельник обороты с каждым днем были все ниже. А в четверг гособлигациями наторговали всего на 6 млрд руб. На валютном рынке всплеска активности также не наблюдается. Очевидно, все это не самый лучший фон для акций Московской биржи.

Сделки с акциями в четверг заключали 121 профучастник и 567 тыс. частных инвесторов. Доля физических лиц в общем объеме торгов составила 58,2%. При этом в 2021 г. доля частников в акциях в среднем была на уровне 40%.

Что дальше? Сегодня режим торгов не меняется. Сессия по акциям будет укороченной: с 10:00 до 13:40 МСК — основной торговый период. Показанная рынком акций и ОФЗ устойчивость позволит Банку России продолжить постепенное возобновление торгов на других сегментах Мосбиржи.

В новых условиях, когда нет никаких спекуляции нерезидентов, а также обширных возможностей для арбитража с западными площадками, динамика индексов Европы или США для наших акций практически не играет никакой роли. Корреляция с ними должна быть невысокой.

Помимо геополитики и внутренних историй еще сильнее увеличивается значение фактора цен на commodities. Причем речь идет не о биржевых котировках, а о реальных ценах реализации экспорта. Так, в последние недели российский нефтяной сектор столкнулся с тем, что продажи Urals происходят с рекордным дисконтом к эталонному сорту Brent.

Из 12 лучших бумаг вчера 11 представляют сектор добычи. Экспортеры ожидаемо выглядят лучше рынка. В ближайшие дни они будут устойчивей индекса даже в случае локального отката.

Из-за недостатка драйверов под некоторым давлением могут остаться бумаги Аэрофлота, Интер РАО, Мосбиржи, ВТБ.

В среднесрочной перспективе российский рынок имеет все шансы на продолжение роста. Примеры Аргентины, Турции и Ирана показывают, что акции являются отличной защитой от инфляции. А в условиях ограниченности инструментов у населения для приложения капитала в какой-то момент мы можем даже увидеть избыточный ажиотаж на рынке и сильную перегретость бумаг, как бы это невероятно не звучало в текущих условиях.

При таком профиците торгового баланса как у России, внешние ограничения будут выдавливать поступающий от экспорта капитал в ценные бумаги из-за недостатка альтернативных решений (недвижимость и земля также будут расти). При этом российские компании могут начать активнее проводить байбэки, снижая free-float рынка, и увеличивая тем самым влияние каждой новой покупки на цену из-за неизбежного вымывания ликвидности.

Бумаги в фокусе

∙ ФосАгро (+26,6%). Лидер роста первого дня — и это обоснованно. Бумаги выигрывают как от слабости рубля, так и от мощнейшего ралли в ценах на удобрения. Компания является бенефициаром роста цен на газ в мире, так как внутри страны его стоимость увеличивается гораздо медленней. Маржинальность растет.

∙ ФСК ЕЭС (+18%). Это самый неожиданный результат на всем рынке. Причин для столь существенного роста не наблюдается. Это может быть какой-то технический момент, например, из-за вынужденного закрытия крупной короткой позиции или, что маловероятно, байбэка. Вижу повышенные риски последующего отставания бумаг ФСК ЕЭС от индекса МосБиржи.

∙ Аэрофлот (-16,4%). Самый слабый результат среди акций не вызывает удивления. Драйверов роста пока не нахожу. В среднесрочной перспективе есть риск, что может потребоваться новая докапитализация или допэмиссия, если ситуация с полетами и денежным потоком не стабилизируется.

∙ TCS Group. Основатель компании Олег Тиньков попал в санкционный список Великобритании. На наш взгляд, влияние на акции и бизнес TCS носит ограниченный характер, так как бизнесмен не является контролирующим акционером. То же самое уже сообщила и сама компания. «В течение уже длительного времени Тиньков не является мажоритарным или контролирующим акционером TCS Group или какой-либо из ее операционных компаний. Он не оказывает влияния на бизнес и не занимает руководящих должностей в группе», — отмечается в официальном сообщении.

∙ Мосбиржа (+5,5%). Сегодня состоится заседание совета директоров. В повестке есть вопрос дивидендов. Вероятность переноса выплат высокая.