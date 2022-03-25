Торги в США завершились ростом индексов. Инвесторы, с одной стороны, обрадованы позицией НАТО не вмешиваться физически в геополитический кризис, а с другой — довольны проявлением союзнической солидарности в рамках альянса.

Представители ФРС добавили оптимизма. Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что ожидает 7 повышений ставки на 25 базисных пункта в текущем году, но при этом отметил вероятность перестараться в вопросе ужесточения денежной политики. Президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс ожидает схожего сценария с еще 3 повышениями в 2023 году, но не шаги в размере 50 базисных пункта.

Макроэкономическая статистика оказалась противоречивой. Число первичных обращений за пособием по безработице упало на 28 тысяч за прошлую неделю до 187 тысяч, что является минимальным значением с 1969 года. Объём заказов на товары длительного пользования сократился на 2,2% за февраль, а без учёта оборонных заказов на 2,7%. В обоих случаях снижение оказалось более значительным, чем прогнозировали экономисты. Деловая активность, напротив, демонстрирует рост уже в марте. По предварительной оценке, индекс деловой активности в сфере услуг повысился до 58,9 п. с 56,5 в феврале, а производственный PMI поднялся до 58,5 п. с 57,3 п. в феврале.

Из корпоративных событий отметим рост акций Uber на 4,96% на новостях о том, что компания договорилась о подписке в своём приложении всех водителей такси в Нью-Йорке. KB Home (-4,58%) отчиталась хуже прогнозов, а менеджмент указывает на проблемы с логистикой и дефицит строителей, что препятствует вводу в эксплуатацию объектов.

Все секторы S&P 500 показали рост. Самыми сильными были коммуникации (+1,69%), информационные технологии (+2,71%) и материалы (+1,96%).