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2022
https://1prime.ru/experts/20220325/836493609.html
Рынок ОФЗ продолжает чувствовать себя довольно уверенно
Мнения аналитиков
Новости
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Сектор российских еврооблигаций: каждый день открывает новые грани реальности для участников рынка евробондов. «Северсталь» сообщила, что произведенный 16 марта пробный платеж... ПРАЙМ, 25.03.2022
мнения аналитиков, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Алексей Ковалев
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Сектор российских еврооблигаций: каждый день открывает новые грани реальности для участников рынка евробондов. «Северсталь» сообщила, что произведенный 16 марта пробный платеж процентов по облигациям с погашением в 2024 г. на $800 млн не поступил на счет эмитента этих бондов, дочерней Steel Capital. Платеж был заморожен банком-корреспондентом — Citibank N.A., Нью-Йорк — в связи с расследованием со стороны регулирующих органов. Сообщается, что «Северсталь» предпринимает все необходимые усилия для осуществления платежа в соответствии с документацией по облигациям. В общем, каждый день открывает все новые грани реальности для участников рынка евробондов.
Сектор ОФЗ: немного вверх. Рынок ОФЗ, начинавший вчерашний день довольно робко, потом расправил плечи, прибавив 0,43%. По-видимому, такая динамика объясняется возобновлением вчера торгов на российском фондовом рынке. Впрочем, движение отмечалось только на среднем участке кривой — бумаги с погашением через 3-7 лет скинули в доходности около 30 б. п.