Цены на нефть в четверг скорректировались. Пока это только откат в рамках новой импульсной волны роста. Движение по-прежнему во многом проходит на геополитических новостях. Цена в первой декаде марта успела сходить к $138 по Brent, после чего откатывалась ниже $100.

Угрозы в отношении импорта российской нефти по-прежнему звучат, цены вновь поднялись в район $120. Вчерашний откат был отчасти следствием слухов о том, что и после визита Байдена в ЕС, лидеры которого проводят двухдневный саммит, пока в союзе нет единства относительно готовности отказаться от российской нефти в ближайшей перспективе.

ОПЕК предупредил ЕС, что возможный запрет поставок нефти из России нанесет ущерб потребителям, отмечает ПРАЙМ.

Перебои поставок на КТК

В то же время в последние дни стимулом для роста нефти была переоценка выпадающих поставок из-за аварии на трубопроводе Каспийского трубопроводного концерна (КТК).

В среду экспорт по КТК был полностью приостановлен для восстановления ущерба, который принес шторм в начале недели. Источники Reuters, знакомые с ситуацией, сообщили, что экспорт нефти по трубопроводу КТК частично возобновится в четверг.

ICE снова поднимает маржинальные ставки

Еще одной очевидной причиной для коррекции стало решение биржи ICE, где торгуются фьючерсы на Brent, повысить маржинальные ставки для майских фьючерсов на 19% с 25 марта — это уже третье повышение в этом году.

Более высокие маржинальные требования сделают поддержание фьючерсной позиции более дорогим. Это относится как к длинным, так и к коротким позициям, но в текущих условиях, вероятно, в большей степени ограничит активность покупателей.

Что с Urals

Российский экспортный сорт нефти Urals по-прежнему торгуется с рекордным дисконтом к эталону Brent. В четверг скидка на спотовом рынке превышала $31 относительно Brent.

Азиатские покупатели постепенно усиливают активность в покупках российской нефти с таким привлекательным дисконтом. Если ранее сообщалось преимущественно о покупках китайскими и индийскими госкомпаниями, то последние сообщения говорят о том, что и частные компании покупают Urals.

Сегодня с утра фьючерсы на Brent растут на 0,3% к уровням предыдущего дня и торгуются в районе $119,3 за баррель.