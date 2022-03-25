В пятницу на российском рынке акций вновь прошли торги по 33 бумагам в укороченном временном режиме. При этом рост, продемонстрированный днем ранее, не получил продолжения. Напротив, по большинству акций преобладали продажи, что привело к к возвращению индекса Мосбиржи к уровням февральского закрытия. Под давлением оказалась и часть компаний-экспортеров, акции которых в четверг пользовались спросом. В результате, по итогам торгов индекс Мосбиржи снизился на 3,7%, отступив в район 2 484 пунктов.

Аутсайдерами торгов вновь выступили бумаги Аэрофлота, упавшие на 18%. Компанию им составили акции Газпрома и Северстали, потерявшие 12,2% и 9,3% соответственно.

Лучше рынка закончили торги акции ФосАгро (+9,5%) и Новатэка (+4,2%).

Если посмотреть на часовую динамику российского рынка, то, фактически, рост был продемонстрирован лишь в ходе первого часа торгов после их возобновления в четверг. В дальнейшем же преобладали продажи, в результате чего к окончанию недели стартовый рост был практически полностью скомпенсирован. Здесь сказывается то, что часть инвесторов заняла выжидательную позицию и не готова покупать по текущим ценам. Они опасаются возможного роста геополитических рисков, который приведет к дальнейшему отступлению нашего рынка. Этот же фактор может стимулировать часть инвесторов, особенно имеющих маржинальные позиции, к сокращению объема бумаг в портфелях. При этом факторы поддержки в виде вложений в акции средств ФНБ и обратного выкупа со стороны компаний, могут начать способствовать покупкам при формировании устойчивого тренда на восстановление нашего рынка.

На валютной секции Московской биржи рубль вновь укрепляется по отношению к основным мировым валютам. Так, к середине дня доллар снизился на 2,8%, отступив в район 94,3 рубля, евро упал на 4,5%, торгуясь у отметки в 102 рубля. В ходе сегодняшних торгов доллар продолжил движение в диапазоне 90-100 рублей и сделал еще один шаг к его нижней границе. В результате американская валюта продолжает движение в рамках коррекционного тренда, берущего начало от максимумов марта, установленных в районе 120 рублей. Это говорит в пользу дальнейшего восстановления рубля. При этом слом данного тренда произойдет в случае выхода доллара выше 100 рублей, что будет сигнализировать о возможности возвращения американской валюты к максимумам года.