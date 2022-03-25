2022-03-25T17:12:41+03:00
2022-03-25T17:12:41+03:00
2022-03-25T17:12:41+03:00
2022
https://1prime.ru/experts/20220325/836498970.html
Мораль немецкого бизнеса существенно упала
Мнения аналитиков
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Европейские индексы повышались, хотя в утренние часы на рынке ощущалась неуверенность. Оптимизм усилился на фоне падения котировок Brent более чем на 3%. Снижались секторы... ПРАЙМ, 25.03.2022
мнения аналитиков, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Андрей Кочетков
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Европейские индексы повышались, хотя в утренние часы на рынке ощущалась неуверенность. Оптимизм усилился на фоне падения котировок Brent более чем на 3%. Снижались секторы финансов и энергетики, а вот технологии готовы вытащить весь рынок.
Акции Telecom Italia повышались почти на 3% на ожиданиях предложения о покупке со стороны частного фонда CVC. Бумаги производителей микрочипов Infineon и STMicroelectronics торговались в плюсе на фоне заявления Moody's об отсутствии дополнительных рисков с производством полупроводников из-за сокращения поставок неона.
Розничные продажи в Великобритании сократились на 0,3% за февраль. Однако это далеко не худшая статистика дня. Индекс деловых ожиданий Германии упал в марте до 85,1 п. с 98,4 п. в феврале. Оценка текущей ситуации ухудшилась до 97,0 п. с 98,6 п. в феврале, а индекс делового климата снизился до 90,8 п. с 98,5 п.