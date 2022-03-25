МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Курс рубля к основным резервным валютам в течение завершающейся рабочей недели продолжил коррекционно укрепляться и делал это каждую торговую сессию исследуемого периода.

В итоге курсы доллара и евро, обновившие 10 марта исторические максимумы на отметках 121,53 рубля и 132,42 рубля, на завершающейся неделе вернулись к двузначным значениям. Доллар и евро максимально опускались в пятницу до 92,04 рубля и 98,11 рубля – к минимумам с 1 марта и 28 февраля, соответственно.

Основным курсообразующим фактором для роста рубля является фактор ограничения оттока капитала из РФ, введенного регулирующими органами.

Антисанкционный фактор также поддержал. Планы РФ начать в ближайшие дни экспорт газа за рубли дали главный импульс росту курса валюты РФ, толкнув доллар ниже психологически значимой отметки 100 рублей. Возобновление российских фондовых торгов (акциями и ОФЗ) после перерыва примерно в месяц также поддержало курс рубля.

При этом внешний фактор оставался умеренно-позитивным для рубля. Рынок нефти, ранее удержавшись выше ключевого уровня 100 долларов за баррель марки Brent, провел неделю в диапазоне 107-124 доллара и завершает ее в верхней половине коридора. Впрочем, этот фактор, как и остальные глобальные рыночные драйверы пока игнорируются игроками российского валютного рынка. Сказываются ограничительные меры регуляторов и самой Московской биржи.

В целом, за неделю курс доллара упал на 8,82 рубля (на 8,41%) до 96 рублей, евро — 9,8 рубля (на 8,54%) до 105 рублей. Рублевая цена барреля марки Brent при этом поднялась до 11,5 тысячи против 11,3 тысячи неделей ранее.

РУБЛЬ НАХОДИЛ ПОДДЕРЖКУ

Рубль начал рабочую неделю осторожными попытками продолжить рост против доллара и евро. Поскольку предыдущие торговые дни были довольно продуктивными для рубля, восстанавливающего утерянные с конца февраля позиции, запал «быков» несколько остыл, и началась некоторая балансировка курса.

Инвесторы переваривали первые итоги возобновившихся на Московской бирже торгов ОФЗ. Так, индекс цены российских государственных облигаций (RGBI), основной индикатор рынка госдолга РФ, в первый день торгов после трехнедельного перерыва снизился на 5,53% — до уровня 102,45 пункта.

При этом RGBI обновил минимум с декабря 2014 года, провалившись на 9,44% — до уровня 98,21 пункта. Однако в ходе основных торгов индикатор замедлил снижение, существенно сократив утренние потери, и откатился на уровни января 2015 года. Доходности по ОФЗ без учета доходности по купонам по итогам дня сложились в диапазоне 12,57-17,22% годовых. По итогам аукциона открытия в понедельник их диапазон составлял 14,3-20,3% годовых. Тренд на снижение доходности госбумаг, проявившийся затем в течение недели, стал определенным позитивом для динамики курса российской валюты.

Между тем, геополитический фон оставался одним из главных. Так, высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что США ежедневно проверяют исправность каналов связи с российскими военными по деконфликтингу, но необходимости их реального применения за время событий на Украине не возникало.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская делегация демонстрирует гораздо большую готовность работать быстро и содержательно на переговорах с украинской стороной, но сейчас их динамика не отвечает требованиям ситуации. При этом официальный представитель МИДа Китая Ван Вэньбинь заявил, что Китай считает необходимым, чтобы все стороны поддерживали диалог России и Украины.

Песков также заявил, что вопросы участия Белоруссии в спецоперации по защите Донбасса не поднимались на площадке ОДКБ. Государственный секретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил, что Минск не вступит в войну с Украиной.

Умеренный позитив приходи от новостей о втором, после введения ограничений на международные резервы РФ, переводе Минфином средств на исполнение обязательств по выплате купона на 65,6 миллиона долларов по еврооблигациям РФ. Позитивными стали и слова заместителя директора-распорядителя МВФ Гиты Гопинат о том, что Россия обладает средствами для оплаты внешнего долга.

В середине недели рубль получил мощный импульс к росту и отвоевал наконец психологически значимый уровень 100 рублей, уйдя на максимумы с начала марта.

Президент России Владимир Путин заявил, что поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла, оплата газа будет переведена в рубли. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях.

С точки зрения валютного рынка такое решение эквивалентно 100-процентной продаже "Газпромом" выручки от поставок в недружественные страны, и это может увеличить спрос на рубль, оценивают эксперты.

ПРОГНОЗЫ

Завершение рабочей недели рубль провел в замедленном, но все же росте против доллара и евро. Поддержка валюте РФ пришла от возобновившихся на Московской бирже в четверг торгов российскими акциями.

Инвесторы в рамках подготовки к покупкам акций после долгого перерыва могли конвертировать инвалюту в рубли. В итоге индекс Мосбиржи максимально подскакивал в день открытия более чем на 10%, а закрылся с повышением на 4,4%.

Фактором поддержки российской валюты выступал пик налоговых платежей марта, пришедшийся на пятницу. Общий объем платежей в бюджет в этом месяце оценивается в 3,5 триллиона рублей.

Сдерживающее влияние на укрепление рубля приходило от санкционного фактора. В частности, США ввели санкции против России, которые распространяются на любые сделки с золотом, имеющие отношение к российскому Центробанку. Также Америка ввела санкции против российской Госдумы и 328 ее депутатов.

Что касается перспектив рубля, то они остаются в значительной степени зависящими от хода событий на Украине. При этом, при прочих равных условиях платежный баланс РФ в условиях контроля за оттоком капитала создает задел для дальнейшего укрепления российской валюты, даже несмотря на то, что нефть марки Urals продается сейчас зачастую с большим дисконтом к Brent (более 25 долларов).