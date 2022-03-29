Рынок акций начал торги с роста Индекса Мосбиржи. За первые полчаса торгов индикатор вырос более чем на 2%. Таким образом, инвесторы пока игнорируют все негативные факторы.

Прежде всего, не очень радостным для рынка акций является вчерашнее заявление министра финансов РФ Антона Силуанова о том, что "Средства ФНБ нам сейчас нужны будут для финансирования видов поддержки, в первую очередь, предприятий, которые попали в сложную ситуацию. Мы намерены их задействовать как бюджетный ресурс". Из этого напрашивается вывод, что основная часть этих денег пойдет на докапитализацию компаний, а не на выкуп с рынка акций и облигаций.

Именно ожидания интервенций ФНБ на фондовом рынке приводили в первые дни после возобновления торгов к осторожным покупкам акций.

Первым кандидатом на получение такой господдержки, на наш взгляд, является "Аэрофлот", который вчера выглядел лучше рынка, а сегодня в первые минуты торгов растет на 6%. Однако включать бумагу в среднесрочные портфели мы не рекомендуем — вряд ли в ближайшие годы компания выйдет на прибыль.

Примерно столько же прибавляет ВТБ, который также может рассчитывать на докапитализацию со стороны государства.

Очередной негатив пришел из США, где демократы и республиканцы подготовили законопроект о направлении конфискованных российских активов на помощь Украине и украинским беженцам. Таким образом, речь уже идет не о "замораживании" российских активов, а об их конфискации.

Чуть выше 110 долларов за баррель торгуется нефть, которая вчера обвалилась на фоне фиксации прибыли, поводом для которой стали страхи очередных локдаунов в Китае.

В лидерах же утреннего роста бумаги "Акрона", взлетевшие на 30% после вчерашнего 40-процентного роста.

Примерно на столько же подрастают расписки VK. Компания отберет себе часть клиентов, попавших под российские санкции зарубежных соцсетей.

Продолжается ралли в "Фосагро" (+17%), акции которого с возобновления торгов на Мосбирже подорожали на 93%. Сектор удобрений сейчас выглядит очень перспективным, но покупать его уже может быть поздно, в том числе, в свете укрепляющегося рубля. Лучше дождаться коррекции.

Откупается вчерашняя сильная просадка в бумагах черных металлургов.

Такая реакция российского рынка акций на негативные факторы говорит о его если не о силе, то об устойчивости и приобретении иммунитета.

Опять с мощного роста стартовал рубль, в первые минуты торгов отыграв у доллара 2% стоимости. Сейчас за доллар дают около 88 рублей. Не исключено, что при сохранении нынешних мер поддержки российской валюты со стороны Банка России и Минфина, рубль очень скоро вернется к "доконфликтному" уровню.

Однако во многом укрепление рубля будет сдерживать рост акций сырьевых компаний.