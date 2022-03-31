В среду мировые площадки продемонстрировали разнонаправленную динамику. Так, рынки развитых стран не смогли продолжить рост и перешли в коррекцию на фоне публикации данных по ВВП США за 4 квартал 2022 года, которые оказались хуже ожиданий. В результате индекс MSCI World снизился 0,4%. При этом индекс MSCI EM, демонстрирующий ситуацию на развивающихся рынках, напротив, вырос по итогам дня 1,1%. Игра "на слабо": что будет с поставками газа в Европу

По итогам торгов в США индексы Dow Jones и S&P500 потеряли 0,2% и 0,6% соответственно. Основное давление пришлось на акции компаний секторов IT и потребительских товаров вторичной необходимости, которые в последнее время были лидерами роста. Соответствующие индексы упали на 1,4% и 1,5%. Лучше рынка смотрелись индексы нефтегазового и энергетических секторов, прибавившие 1,2% и 0,8% соответственно. Отметим, что нефтегазовый сектор отыгрывал рост цен на нефть, прошедший на фоне публикации данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США, показавших существенное их снижение.

Сегодня утром настроения на мировых рынках можно охарактеризовать как противоречивые. Ведущие азиатские рынки демонстрируют разнонаправленную динамику. Фьючерсы на основные американские индексы прибавляют в пределах 0,2%. Рынок энергоносителей после двух дней роста перешел к снижению, в результате чего июньский фьючерс на нефть марки Brent падает на 4,8%, отступив в район 106 долларов. В ходе торгов инвесторы обратят внимание на публикацию данных по ВВП Великобритании за 4 кв. 2022 года, изменение количества безработных в марте в Германии, а также статистику по заявкам на пособие по безработице в США. Отметим, что сегодня мировые рынки могут перейти в консолидацию у достигнутых уровней — в пятницу выйдет большой блок важной макроэкономической статистики индексы деловой активности в промышленности и сфере услуг европейских стран и США, а также данные по рынку труда США. В преддверии этого участники торгов могут взять паузу в принятии инвестиционных решений, что скажется на волатильности и объемах торгов.

По итогам среды индекс Мосбиржи вырос на 4,3%, поднявшись в район 2515 пунктов. Сегодня на открытии торгов ожидаем стабилизации нашего рынка у достигнутых уровней. При этом в ходе торгов, в случае отсутствия роста геополитических рисков, которые продолжают оставаться основным фактором для наших акций, индекс Мосбиржи может предпринять попытку продолжения восстановления и сделать еще один шаг к отметке 2600 пунктов. Отметим, что сегодня торги на рынке акций пройдут в режиме полноценной основной сессии и продляться до 18.50 мск. При этом сохраняются некоторые ограничения, в частности, запрет на «короткие» продажи.

На валютной секции Московской биржи рубль может перейти в консолидацию по отношению к основным мировым валютам. Так, уже вчера пара доллар/рубль удерживала позиции ниже 85 рублей за единицу американской валюты. Сегодня данная тенденция может быть продолжена.

В текущий момент мы не видим существенных поводов для дальнейшего укрепления рубля. При этом в случае роста геополитических рисков, доллар может предпринять попытку отыгрыша части потерь и выхода выше 85 рублей.