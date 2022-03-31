Позиция банков по ликвидности близка к возвращению в положительную зону. К четвергу показатель структурного дефицита ликвидности в банковском секторе опустился до незначительной отметки — 76,7 млрд руб. В частности, банки еще на 1,5 трлн руб. сократили свою задолженность по операциям РЕПО с ЦБ за счет недельных аукционов. При этом объем средств банков на депозитах в ЦБ существенно не изменился, хотя регулятор пока прекратил проведение ежедневных депозитных аукционов: банки переложили 1 трлн руб. с аукционных депозитов на депозиты постоянного действия, на которых теперь размещено свыше 3 трлн руб. свободной ликвидности. В свою очередь, на погашение задолженности по РЕПО с ЦБ банки направили часть средств с корсчетов, поэтому остатки по ним опустились до рекордно низкого уровня — менее 1 трлн руб. Сегодня банки привлекли в РЕПО o/n у ЦБ 727,3 млрд руб. (против 1 трлн руб. накануне).

На валютном рынке рубль в последние дни уперся в диапазон 82,5-83,0 по доллару, при этом в целом российская валюта демонстрирует укрепление восьмую торговую сессию подряд. Основными факторами в пользу рубля остаются валютные ограничения и резкое сжатие импорта. Прогресс в мирном урегулировании геополитической ситуации также выступает положительным моментом, но в условиях фактического отсутствия на рынке крупных рыночных игроков фактор переговоров сейчас не транслируется в полной мере в покупки рубля. Не исключено, что при сохранении текущих условий российская валюта в скором времени может вернуться к уровням, предшествовавшим кризисному обострению, и закрепиться в районе 75-80 по доллару.

Восстановление рубля и замедление недельной инфляции позволяют задуматься об ослаблении валютных ограничений и процентной политики. Вместе с укреплением рубля замедляется недельная инфляция. За период с 19 по 25 марта показатель составил 1,2% (годовая — 15,7%) против 1,93% неделей ранее и 2+% в предыдущие недели. Впрочем, недельному замедлению способствует не только курс, но и некоторое охлаждение потребительского спроса в отношении отдельных категорий товаров и услуг. Одновременно банки продолжают корректировать свои процентные ставки по вкладам, и сейчас у большинства основных игроков максимальные ставки по срочным предложениям не превышают 19-19,5%.

Укрепление рубля, замедление недельной инфляции и коррекция ставок на депозитном рынке могут послужить хорошим импульсом для начала смягчения валютных ограничений и процентной политики ЦБ.