Вектор торгам задают макроданные
Сегодня президент США Джо Байден представит план мер по сдерживанию роста цен на энергоносители на американском рынке. По данным Bloomberg, администрация президента рассматривает возможность высвобождения из стратегических резервов порядка 1 млн баррелей нефти в сутки в течение нескольких месяцев. Этот объем эквивалентен 1% мирового суточного потребления нефти, высвобождение запасов могло бы временно охладить рынок. На этом фоне фьючерс на нефть марки Brent снизился на 3,37%.
- Биржевые площадки АТР закрыли торги 31 марта в минусе. Японский Nikkei потерял 0,73%, китайский CSI 300 снизился на 0,74%, гонконгский Hang Seng упал на 1,06%. EuroStoxx 50 с открытия торгов потерял 0,28%.
- Цена фьючерса на нефть марки Brent составляет $106 за баррель. Золото торгуется у отметки $1923 за тройскую унцию.
Предстоящую сессию S&P 500 может провести в диапазоне 4580-4640 пунктов.
Сегодня будет опубликован ключевой для ФРС США показатель инфляции— ценовой индекс потребительских расходов (PCE) за февраль (консенсус: +0,6% м/м после 0,57% м/м в январе). Базовую инфляцию прогноз закладывает на уровне 0,40% м/м против 0,52% месяцем ранее.
S&P 500 прервал четырехдневную серию роста, вернувшись к сопротивлению на отметке 4600 пунктов. Инвесторы сохраняют осторожность в оценках геополитической ситуации и риторики ФРС. RSI находится вблизи зоны перекупленности, при этом MACD пока не сигнализирует об ослаблении восходящего тренда. Ближайшей поддержкой для индекса широкого рынка выступает 200-дневная скользящая средняя на уровне 4482 пунктов.
https://1prime.ru/experts/20220331/836554600.html