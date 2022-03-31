Сегодня президент США Джо Байден представит план мер по сдерживанию роста цен на энергоносители на американском рынке. По данным Bloomberg, администрация президента рассматривает возможность высвобождения из стратегических резервов порядка 1 млн баррелей нефти в сутки в течение нескольких месяцев. Этот объем эквивалентен 1% мирового суточного потребления нефти, высвобождение запасов могло бы временно охладить рынок. На этом фоне фьючерс на нефть марки Brent снизился на 3,37%.

Биржевые площадки АТР закрыли торги 31 марта в минусе. Японский Nikkei потерял 0,73%, китайский CSI 300 снизился на 0,74%, гонконгский Hang Seng упал на 1,06%. EuroStoxx 50 с открытия торгов потерял 0,28%.

Цена фьючерса на нефть марки Brent составляет $106 за баррель. Золото торгуется у отметки $1923 за тройскую унцию.

Предстоящую сессию S&P 500 может провести в диапазоне 4580-4640 пунктов.

Сегодня будет опубликован ключевой для ФРС США показатель инфляции— ценовой индекс потребительских расходов (PCE) за февраль (консенсус: +0,6% м/м после 0,57% м/м в январе). Базовую инфляцию прогноз закладывает на уровне 0,40% м/м против 0,52% месяцем ранее.

S&P 500 прервал четырехдневную серию роста, вернувшись к сопротивлению на отметке 4600 пунктов. Инвесторы сохраняют осторожность в оценках геополитической ситуации и риторики ФРС. RSI находится вблизи зоны перекупленности, при этом MACD пока не сигнализирует об ослаблении восходящего тренда. Ближайшей поддержкой для индекса широкого рынка выступает 200-дневная скользящая средняя на уровне 4482 пунктов.