В четверг доходность ОФЗ снизилась на 25 — 50 б.п. За неделю доходность 1-летних ОФЗ уже снизилась на 250 б.п., 10-летних — на 200 б.п. Основным драйвером роста цен мы видим укрепление рубля и усиление ожиданий более раннего снижения ключевой ставки.

Из значимых новостей для рынка облигаций отметим прошедшее вчера досрочное погашение евробондов РФ в рублях. Минфин РФ выкупил 72,4% объема выпуска в обращении, что по вчерашнему курсу ЦБР составляет 119 млрд руб. Ожидаем, что в условиях сохраняющегося потенциала укрепления рубля инвесторы направят часть данных средств на покупку ОФЗ на вторичном рынке. Это будет стимулировать дальнейшее снижение доходности гособлигаций. Сегодня доходность ОФЗ может снизиться еще на 25 — 50 б.п. (до 11,0% по 10-летним ОФЗ и 13,5% по однолетним ОФЗ).