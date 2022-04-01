Курс рубля к основным резервным валютам в течение завершающейся рабочей недели продолжил уверенно укрепляться и закрыл гэп, образовавшийся после начала военной спецоперации на Украине, то есть поднимался на максимумы с 21-23 февраля.

В итоге курсы доллара и евро, обновившие 10 марта исторические максимумы на отметках 121,53 рубля и 132,42 рубля, с тех пор провалились более чем на 40 рублей каждый. Доллар падал в пятницу до 80,33 рубля (минимум с 23 февраля), а евро в четверг – до 87,69 рубля (минимум с 21 февраля).

Основным курсообразующим фактором роста рубля в условиях ограничения оттока капитала из РФ, введенного регулирующими органами, оставался ощутимый приток валюты от экспортеров, продающих 80% выручки. Развитие темы экспорта газа «Газпромом» за рубли поддерживали позитивный фон для курса российской валюты. Возобновление российских фондовых торгов практически без ограничений также поддержало курс рубля. Новости с переговоров по Украине усиливали экономические предпосылки роста рубля.

При этом внешний фон несколько ухудшился для рубля. Рынок нефти преимущественно сползал и опустился к завершению недели ниже уровня 105 долларов за баррель марки Brent. Впрочем, этот фактор, как и остальные глобальные рыночные драйверы (в том числе ожидаемое скорое повышение учетной ставки ФРС сразу на 0,5 процентных пункта) пока игнорируются игроками российского валютного рынка. Сказываются ограничительные меры регуляторов и самой Московской биржи.

В целом, за неделю курс доллара упал на 12,05 рубля до 83,95 рубля, евро — на 12,01 рубля до 92,99 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent при этом опустилась до 8,75 тысячи против 11,5 тысячи неделей ранее.

РУБЛЬ ЛОВИЛ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ ПОЗИТИВ

Рубль начал рабочую неделю уверенным ростом против доллара и евро. Инвесторы продолжили оценивать развитие событий вокруг Украины. Во вторник, 29 марта, в Стамбуле прошел новый раунд переговоров делегаций РФ и Украины, встреча прошла во дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме и длилась около трех часов. Российскую делегацию, как и на прошлых раундах переговоров, возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам переговоров он сообщил, что Украина передала свои предложения по договору, Москва будет их рассматривать.

Кроме того, он сообщил, что РФ сделала два шага по деэскалации: существенно сокращает военную активность на киевском и черниговском направлениях и предложила провести встречу президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским одновременно с парафированием мирного договора главами МИД РФ и Украины.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что состоявшиеся переговоры можно оценивать, как продвижение вперед, однако это еще не окончательный результат. Подтверждение Киевом на переговорах необходимости обеспечить внеблоковый статус Украины – существенный прогресс, добавил он.

При этом помощник президента России Владимир Мединский заявил, что Украина по сути согласилась на принципиальные требования России о невступлении в НАТО и отказе от размещения иностранных военных баз.

При этом глава МИД Китая Ван И заявил, что КНР поддерживает продолжение мирных переговоров РФ и Украины, уже достигнутые путем диалога результаты и скорейшую деэскалацию. Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано сказал, что ЕС поддерживает все подлинные и содержательные усилия для прекращения конфликта на Украине, ожидает их реализации.

Во второй половине недели курс рубля замедлился в росте, поскольку вышел на уровни, характерные для периода до начала военной спецоперации на Украине, когда нынешние геополитические риски еще не были учтены в курсе.

Инвесторы продолжили оценивать новости по теме переговоров об Украине. В частности, премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что в ходе состоявшегося в среду телефонного разговора с ним президент России Владимир Путин заявил, что время его встречи с Зеленским еще не пришло.

ПРОГНОЗЫ

Завершение рабочей недели рубль провел спокойно на фоне обсуждения темы поставок «Газпромом» газа за рубли. Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа и сообщил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам "недружественными" странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля. А Газпромбанк выбран уполномоченным банком для открытия иностранными покупателями специальных рублевых счетов для расчетов за поставки газа, следует из указа.

Тем не менее, завершающий аккорд в конце недели прозвучал опять из геополитической сферы. Инвесторы обратили в пятницу внимание на сигналы из Китая. Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе саммита с руководством ЕС в формате видеоконференции заявил, что Китай глубоко сожалеет, что ситуация на Украине дошла до нынешнего состояния. Китай поддерживает усилия Евросоюза по урегулированию ситуации на Украине и считает мирные переговоры единственным способом избежать эскалации, заявил он.

Международное сообщество должно продолжить создавать благоприятные условия для переговорного процесса между РФ и Украиной, а не подливать масла в огонь, также заявил в пятницу Си Цзиньпин. При этом он считает, что необходимо надлежащим образом решать украинский кризис, нельзя втягивать в него весь мир, тем более вынуждать расплачиваться за него обычных людей во всех странах мира.

Таким образом, активизация сигналов из Китая о необходимости скорейшей деэскалации ситуации на Украине может поддержать рубль и на следующей неделе, хотя он уже и пришел в довольно переоцененное состояние. Возможно, что для уравновешивания ситуации, ЦБ снимет некоторые ограничения на движение капитала.