В рамках предстоящей недели можно выделить несколько факторов, способных оказать существенное влияние на настроения инвесторов.

Так участники торгов продолжат пересматривать ожидания относительно возможных дальнейших действий ФРС. Учитывая высокую инфляцию и стабильную ситуацию на рынке труда США, американский регулятор может пойти на более быстрое ужесточение денежно-кредитной политики, а также уже в мае перейти к активному сокращению баланса. Оба фактора негативны для рынков. Они приведут к росту стоимости долларового фондирования и оттоку ликвидности с рынков, что окажет давление на широкий спектр активов. В этой связи внимание инвесторов будет приковано к выступлениям представителей ФРС и публикации протоколов последнего заседания американского регулятора.

Также важным фактором для рынков остается ситуация с коронавирусом в Китае. Введение карантинных ограничений в стране будет способствовать ухудшению показателей китайской экономики и, соответственно, скажется на ожидания участников торгов относительно динамики мировой экономики. Этот фактор, в частности, на прошлой неделе оказал давление на динамику цен на нефть, способствуя их снижению.

Из макроэкономической статистики на неделе выделим данные по индексам деловой активности в сфере услуг европейских стран и США. Данные по промышленности, вышедшие в конце прошлой недели, оказались хуже ожиданий. В случае если статистика покажет ухудшение ситуации в секторе услуг, инвесторы могут перейти к сокращению объемов рисковых активов в портфелях.

Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро понедельника, то их можно охарактеризовать как умеренно позитивные. Ведущие азиатские площадки растут в пределах 2,2%. Фьючерсы на основные американские индексы прибавляют до 0,3%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,3%, торгуясь чуть выше 104 долларов за баррель.

По итогам пятницы индекс Мосбиржи вырос на 2,1%, поднявшись до 2 760 пунктов. Сегодня преобладание покупок в российских акциях может сохраниться. Активизация покупок может быть связана с нормализацией работы рынка и снижением волатильности. Плюс к этому инвесторы ждут поддержки со стороны средств ФНБ и самих компаний, которые могут начать выкупать свои акции с рынка. В результате, в случае отсутствия роста геополитических рисков, сегодня индекс Мосбиржи может предпринять попытку закрепления выше 2800 пунктов.

На валютной секции Московской биржи в пятницу рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, по итогам дня доллар подтянулся на 0,9%, закончив торги в районе 84 рублей, евро прибавил 0,5%, поднявшись до 93 рублей. Фактически, можно говорить о том, что рубль после волны восстановления от минимумов, установленных в середине марта, перешел в консолидацию. В частности, пара доллар/рубль в конце прошлой недели демонстрировала боковую динамику ниже 85 рублей. В рамках сегодняшних торгов данное движение может быть продолжено. При этом в дальнейшем мы не видим поводов для существенного укрепления национальной валюты. Напротив, учитывая перекупленность рубля, основные мировые валюты могут предпринять попытку перехода к росту.

Отметим, что в этом случае ближайшей целью для американской валюты может выступить отметка 90 рублей.