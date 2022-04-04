В пятницу рынок нефти оставался под инерционным давлением ожиданий роспуска стратегических запасов ведущими странами: фьючерс на Brent завершил последний день недели неделю снижением в район 104 долл./барр., однако смог отступить от внутридневных минимумов (102,3 долл./барр.). По итогам внеочередного саммита МЭА, организация объявила о решении высвободить дополнительные объемы нефти из стратегических резервов для «стабилизации энергетических рынков», причем отметила острый дефицит дизеля и неспособность производителей в краткосрочной перспективе увеличить поставки.

Однако, в отличие от США, конкретные объемы МЭА сообщит лишь на этой неделе, что, видимо, отражает трудности в согласовании определенных объемов по странам. Учитывая дефицит предложения, отсутствие конкретики от МЭА, наряду с позитивным настроем на рынке США, способствовало стабилизации ситуации с ценами.

Сегодня утром цены на нефть Brent умеренно подрастают, пытаясь вернуться к отметке 105 долл./барр. Мы ждем, что в ближайшие дни рынок нефти продолжит оценивать влияние роспуска резервов странами-членами МЭА и ситуацию в экономике Китая, борющегося со вспышкой Covid-19. Учитывая повышенную волатильность, целевым по Brent представляется диапазон 100-110 долл./бар.