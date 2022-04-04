Торги понедельника проходят на большинстве фондовых рынков Старого Света в робком оптимизме. На данный час фондовые рынки таких стран как Германия, Франция, Голландия и Бельгия растут. Растёт и фондовый рынок Соединённого Королевства Англия. Существенной макроэкономической статистики по странам Европы сегодня не будет, самым важным событием, скорее всего, станет публикация данных по сальдо торгового баланса Германии, данные по которому были представлены Федеральным Статистическим Управлением Германии. Согласно данным Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis) объем германского экспорта с поправкой на календарные и сезонные факторы, повысился в феврале 2022 года на 6,4% по сравнению с предыдущим месяцем и составил эквивалент в 124,7 млрд. евро, о чём свидетельствуют опубликованные в понедельник данные.

Импорт из Германии увеличился на 4,5%, до уровня в 113,1 млрд. евро, рост произошёл после снижения на 4% в январе 2022 года. В годовом выражении экспорт в феврале 2022 года вырос на 14,3%, импорт на 24,6%. Профицит баланса внешней торговли Германии в позапрошлом месяце составил эквивалент в 11,5 млрд. евро и превысил среднерыночные ожидания экономистов и биржевых аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal. Рыночные ожидания были зафиксированы на уровне в 10,5 млрд. евро. Отметим также, что годом ранее профицит внешней торговли Германии составлял значение в 18,2 млрд. евро, а месяцем ранее 8,9 млрд. евро.

В Москве на торгах в фондовой секции Московской Биржи после утренних метаний из стороны в сторону большинство российских акций снова перешли к некоторой консолидации и торговле на достигнутых уровнях.

Если утром мы наблюдали сначала рост, а затем приличное коррекционное падение, то сейчас все российские фондовые индексы растут в пределах значений, очерченных ещё утром.

Индекс Московской Биржи растёт на 0,48% по отношению к открытию, а индекс РТС растёт на 1,49%. Рынок ищет новые триггеры для движения, нервно реагируя на внешний геополитический фон.

Курс российской национальной валюты на торгах в валютной секции Московской Биржи принципиально не изменился. Стоимость одного американского доллара сейчас составляет значение в 83,25 — 83,5 рубля за один «зелёный бакс», а стоимость Единой Европейской валюты на торгах в Москве сейчас колеблется вокруг значений в 91,2 — 91,5 рубля за один ЕВРО.