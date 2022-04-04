На старте сессии рубль испытал кратковременную просадку из-за ухудшения геополитической обстановки. ЕС пообещал ввести пятый пакет антироссийских санкций на этой неделе. Сегодня президент Франции высказался за дальнейшее ужесточение санкций в отношении России.

Однако российская валюта быстро перешла к укреплению, выйдя в неплохой плюс. Несмотря на ухудшение геополитической обстановки, в том числе новые санкционные угрозы со стороны Запада, рублевые активы демонстрируют относительную устойчивость. Этому способствует отсутствие продаж со стороны нерезидентов, которым запрещены такие операции. В то же время российские участники более оптимистично смотрят на перспективы компаний и экономики России в целом.

Российский долговой рынок ускорил снижение в рамках коррекции мощной волны роста предыдущих недель. На открытии индекс гособлигаций RGBI продемонстрировал восходящий импульс, но быстро перешел к снижению, неся ощутимые потери.

Некоторые развивающиеся валюты находятся под давлением укрепления доллара. Несмотря на это многие представители сектора показывают хороший рост и лишь к текущему моменту умеренно просели из-за ускорения восходящей динамики доллара.

Мировые рынки после негативного начала дня стали возвращать утраченные позиции, некоторые вышли в плюс. Беспокойство инвесторов по-прежнему вызывает угроза ускорения инфляции на фоне дорого сырья, что ухудшает экономические перспективы вместе с вынужденным ужесточением монетарной политики крупнейшими центробанками.

Нефть возобновила рост

Вслед за негативным стартом нефтяные цены перешли к восстановлению, но после нашего открытия резко снизились. Однако вскоре котировки вернулись к дневным вершинам, переписав их. Сейчас Brent прибавляет 2,5% вблизи уровня $107.

Нефтяной рынок остается под воздействием противоположных драйверов. С одной стороны, поддержку котировкам оказывает угроза сокращения поставок из России, в том числе в результате возможного ввода санкционных ограничений. Президент Франции сегодня высказался за дальнейшее ужесточение антироссийских санкций, которые могут затрагивать экспорт нефти и газа.

С другой стороны, риски замедления роста мировой экономики, в том числе из-за подорожавшего сырья, а также серьезная вспышка заболеваемости коронавирусом в Китае ставят под угрозу долгосрочный спрос на сырье.