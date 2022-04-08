Курс рубля к основным резервным валютам в течение завершающейся рабочей недели продолжил бить рекорды роста, уверенно закрепляясь уже на многомесячных максимумах. Укрепление российской валюты высокими темпами продолжилось уже четвертую неделю подряд.

В итоге курсы доллара и евро, обновившие 10 марта исторические максимумы на отметках 121,53 рубля и 132,42 рубля, с тех пор провалились более чем на 50 рублей каждый. Доллар падал в пятницу до 71 рубля (минимум с ноября 2021 года), а евро – до 77,08 рубля (с июня 2020 года).

Основным курсообразующим фактором роста рубля остаются ограничения на движение капитала, превышение экспорта над ощутимо упавшим импортом, обязательные продажи экспортерами 80% выручки и ограничения на валютные операции из-за комиссий на покупку и невозможности прибрести наличные доллары и евро. Геополитические новости при этом несколько усиливают или ослабляют действие указанных факторов, но не более.

При этом внешний фон оставался умеренным для рубля. Рынок нефти пытается остаться около ключевого уровня 100 долларов за баррель марки Brent. Впрочем, этот фактор, как и остальные глобальные рыночные драйверы сейчас не игранет роли для российского валютного рынка. Сказываются ограничительные меры регуляторов и самой Московской биржи.

В целом, за неделю курс доллара упал на 7,87 рубля, евро — на 10,29 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent при этом опустилась до 7,7 тысячи против 8,75 тысячи неделей ранее.

РУБЛЬ ПРИСЛУШИВАЛСЯ К САНКЦИЯМ И ГЕОПОЛИТИКЕ

Рубль начал рабочую неделю стабилизацией против доллара и евро. Инвесторы отыгрывали неопределенности геополитики. Так, президент Франции Эммануэль Макрон выступил за введение нового пакета санкций против РФ, отметив, что они могут касаться ограничения поставок нефти и угля. Глава МИД Австрии Александер Шалленберг при этом заявил, что новый пакет санкций Евросоюза против России может быть уже принят на этой неделе.

Агентство Рейтер сообщило со ссылкой на представителя министерства финансов США, что это ведомство не выдаст разрешение на проведение долларовых платежей по суверенному долгу России в американских банках.

При этом ЕС на данном этапе не планирует санкций против российских нефти и газа. Ряд стран, включая ФРГ и Венгрию, высказываются против того, чтобы санкции в отношении РФ затрагивали энергетический сектор, сообщал Блумберг.

Пятый пакет ограничительных мер Евросоюза в отношении России может включать в себя ограничения в сфере торговли, транспорта, угля, сказал исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис на пресс-конференции во вторник.

Негатива добавляли и сообщения о массовой высылке российских дипломатов из различных европейских стран.

В середине недели рубль резко усилил рост, встречая риски формального дефолта РФ. Минфин России сообщил, что впервые исполнил в рублях обязательства по суверенным еврооблигациям перед иностранными держателями (на 649,2 миллиона долларов) из-за отказа иностранного банка-агента исполнить поручения в валюте (под давлением Минфина США). Конвертация в валюту будет возможна не раньше, чем России вернут доступ к замороженным валютным счетам, следует из заявления министерства. Эксперты считают, что это можно признать дефолтом, но лишь формально, и рынки подготовились заранее к этому событию, которое к тому же не несет ничего нового для российской экономики.

Позитив пришел и от новостей по Украине. В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин лично дал приказ об отводе войск из Киевской области, отметив, что это жест доброй воли для создания благоприятных условий для переговоров, в ходе которых возможны серьезные решения.

При этом высокопоставленный представитель администрации США заявил, что Америка может усилить или наоборот ослабить санкции против России в зависимости от развития ситуации вокруг Украины. Впрочем, США заявили, что продолжат выдавать лицензии на связанные с импортом энергоносителей из РФ операции, пока ЕС не снизит свою зависимость от него.

Рубль усилил рост на новостях из Европы, которая является основным торговым партнером России в энергетической сфере. Дипломатам ЕС не удалось согласовать в среду новый пакет санкций против РФ и договориться о запрете импорта российского угля, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.

ЦБ ОСТОРОЖНО УБИРАЕТ ПОДДЕРЖКУ У РУБЛЯ

Завершение рабочей недели рубль провел в уверенном росте, который в последний рабочий день приостановился. Видимо, стремительный рост рубля в последние четыре недели вывел его на не очень приемлемый для финансовых властей уровень. В итоге последовало неожиданное решение ЦБ РФ понизить ключевую ставку с 20% до 17% годовых. Оно не очень-то было воспринято рублевыми «медведями», и рубль какое-то время укреплялся.

Однако уже после закрытия торгов регулятор сделал ряд других послаблений валютных ограничений, направленных на ослабление рубля. С 11 апреля отменяется комиссия в 12% за биржевые сделки с долларами и евро. ЦБ возобновляет с 18 апреля возможность для банков продавать наличную валюту россиянам, но только ту, которая поступила в кассы банков с 9 апреля.

Таким образом, судя по котировкам форекса, с которым теперь у Мосбиржи не будет комиссионной разницы, курс доллара вернется выше 80 рублей. Слишком сильно расти доллару пока не хватит сил – большой торговый профицит в условиях рухнувшего импорта и сохраняющегося высоким экспорта продолжит давить на курсы иностранных валют.