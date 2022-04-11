Сегодня в центре внимания инвесторов будет динамика валютного рынка. После пятничного решения ЦБ об отмене 12%-ой комиссии на покупку валюты в понедельник можем увидеть давление на курс рубля. Это позитивно для акций экспортеров. СМИ: Европа отказалась поставлять в Россию оборудование для СПГ

ЦБ снизил ставку с 20% до 17%. Решение с одной стороны неожиданное, так как многие предполагали, что регулятор дождется официального заседания 29 апреля, но с другой — вполне закономерное. Курс USD/RUB с максимумов упал на 40%. Это существенно снижает инфляционный импульс, что уже наблюдается четыре недели подряд.

Кроме того, набег на банки давно завершился. Наличные, снятые населением в конце февраля, в значительной степени вернулись в банковский сектор. Проблем с ликвидностью, требующих высоких ставок для остановки оттока из банков, уже нет.

Облигации заранее закладывали подобное решение, торгуясь с гораздо более низкими доходностями, так что их пятничный рост может быть непродолжительным.

Для рубля решение ЦБ — негативный фактор, но только в теории. Сейчас нет никаких carry-trade операций иностранных инвесторов. На рубль в первую очередь влияет торговый профицит: объем продажи экспортной выручки существенно превышает спрос на валюту со стороны импортеров. Для остановки фазы укрепления рубля необходимо смягчать меры валютного контроля.

Именно это в пятницу ЦБ и сделал:

— Отменена 12%-ая комиссия на покупку долларов/евро/фунтов через брокеров.

— С 18 апреля банки смогут продавать наличную валюту гражданам в том размере, который поступил в кассы банков начиная с 9 апреля.

Для российского рынка акций снижение ставки — положительный драйвер. Как минимум, радует начало тренда на снижение ставок. Вполне вероятно, что в конце апреля регулятор снизит ставку еще раз, например, до 15%.

В Банке России понимают, что сейчас мы переходим от инфляции спроса к инфляции предложения, а инфляцию предложения высокой ставкой «не вылечить». Bloomberg: Boeing перешел на японский титан

Курс USD/RUB в пятницу опускался к 71,5, но затем быстро вернулся к 76. Новости об изменении правил валютного контроля еще не в полной мере отразились на курсе. Сегодня пара USD/RUB может продолжить подъем, в том числе сходить выше 80.

Однако отмечу, что давление не рубль будет непродолжительным. Отложенный спрос со стороны населения все-таки может быть реализован в течение какого-то отрезка времени. А валютная выручка экспортеров поступает каждый день. При прочих равных в среднесрочной перспективе рубль все равно может укрепиться, так как предложение валюты будет больше спроса, ведь импорт подавлен. Тем более в новых реалиях многим крупным участникам валюта уже не так сильно нужна, так как ее стало сложней выводить в иностранные инструменты, да еще и небезопасно с точки зрения защищенности от внешних ограничений (заморозки активов и т.п.).

Уровни поддержки. Пятничные решения ЦБ дают нам ориентиры по уровням, которые теперь могут восприниматься в качестве сильной зоны поддержки по доллару. В частности, это область 70-75. При спуске к этим отметкам спрос на валюту будет вновь расти, так как сложатся ожидания дальнейшего смягчения регуляторных мер, например снижения 80%-го порога по продаже экспортной выручки.

Можно пересчитать зону поддержки для валюты и исходя из цен на нефть. Регулятор начал смягчать меры при спуске Brent к уровням $98-103 или 7000-7800 руб. В пересчете на текущий рекордно высокий дисконт по Urals получаем диапазон 4550-6250 руб.

Акции экспортеров сегодня должны быть среди фаворитов. Помимо ослабления рубля поддержку бумагам окажет сам факт активизации ЦБ, который начал сопротивляться избыточному укреплению. Ведь рост рубля негативно сказывается на бюджетных поступлениях.

Сильнее рынка сегодня будут представители цветной металлургии, золотодобытчики производители удобрений, угольщики, газовый сектор и такие бумаги, как префы Сургутнефтегаза.

Учитывая долю экспортеров в индексе МосБиржи (60%+), он может показать положительную динамику, направившись в сторону верхней границы широкого диапазона консолидации последних дней (около 2800 п.).

Обороты торгов на рынке акций в пятницу продолжили падать. В акциях индекса МосБиржи наторговали на 30,9 млрд руб. Это почти на 50% ниже средних значений за период после возобновления торгов. Вероятность сохранения столь же низких оборотов остается высокой, но если говорить конкретно о сегодняшнем дне, то локально из-за волатильности курса доллара активность участников наверняка увеличится из-за роста интереса к экспортерам.

В то же время пятничные объемы торгов по валюте выросли более чем на 70% относительно средних значений. По евро и доллару на Московской бирже наторговали на 350 млрд руб. Сегодня очевидно активность останется высокой. Правительство закрепило временный отказ от пополнения "кубышки"

Индекс ОФЗ (RGBI) в пятницу поднялся на 3,3%. Практически полностью отыграно снижение, которое произошло после 24 февраля. Доходность выше 11,5% по ОФЗ с дюрацией более полутора лет уже не найти. Вся кривая с погашением через два года выровнялась на уровне около 11%. По самому короткому выпуску ОФЗ 26209 с погашением в июле доходность к погашению 13,5%.

Бумаги в фокусе

∙ Ростелеком-ао (+4,7%), МТС (-0,6%). Минфин США исключил из-под введенных против России санкций телекоммуникационное оборудование и некоторые интернет-технологии. Разрешается экспорт и реэкспорт, продажа и поставки из США в РФ услуг, программного и аппаратного обеспечения, технологий для обмена сообщениями через интернет. Новость позитивна, прежде всего, для МТС и Ростелекома, для которых важны поставки зарубежного оборудования. Генеральная лицензия снижает риски для реализации инвестиционной программы компаний.

∙ ТМК (+2,3%). Компания не будет публиковать пятничную рекомендацию совета директоров о дивидендах за 2021 г., пишет Fomag со ссылкой на Reuters. Причины такого решения не раскрываются. Собрание акционеров состоится 16 мая и, вероятно, именно тогда держатели бумаг узнают рекомендацию.

∙ АЛРОСА (-11%). В пятницу акции оказались среди аутсайдеров из-за того, что Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США расширило санкции против компании. Бумаги могут остаться под давлением в среднесрочной перспективе. Необходимо дождаться комментариев менеджмента о степени влияния ограничений на бизнес компании.

Отчеты и важные события

Сегодня состоится заседание совета директоров Белуги. В повестке есть вопрос дивидендов за 2021 г.

В США на этой неделе стартует сезон корпоративных отчетов. В среду среди крупных компаний результаты опубликуют JPMrogan, BlackRock, Delta Airlines. В четверг — TSMC, Wells Fargo, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup, U.S. Bancorp. Согласно консенсус-прогнозу от FactSet, по итогам I квартала чистая прибыль американских корпораций в среднем может вырасти на 4,5%.

Режим торгов на Московской бирже сегодня не меняется относительно пятницы. Акции и облигации будут обращаться с 10:00 до 18:40 МСК. При этом список доступных БПИФов постепенно расширяется. С сегодняшнего дня станут доступны «Ингосстрах Инфляционный» (INFL) и «Ингосстрах — корпоративные облигации» (INGO). Всего торгуется уже 52 БПИФа.