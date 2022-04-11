По итогам пятницы индекс Мосбиржи снизился на 1,6%, закончив день в районе 2 593 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем сохранения негативных настроений на нашем рынке. Преобладание продаж в российских акциях в ходе торгов может привести к отступлению индекса Мосбиржи в район 2 500 пунктов. Отметим, что закрепление рынка ниже 2 600 пунктов сигнализирует о возможности развития сценария снижения, первой целью которого выступают мартовские минимумы, установленные в районе 2 363 пунктов. Если же индексу Мосбиржи не удастся удержать позиции над этой отметкой, продажи усилятся, а рынок может отступить в диапазон 2 000 — 2 200 пунктов. СМИ: Европа отказалась поставлять в Россию оборудование для СПГ

На валютной секции Московской биржи по итогам пятницы рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию дня доллар подтянулся на 0,4%, закончи торги чуть выше 76 рублей, евро вырос на 1,5%, до 82,7 рубля. Сегодня на старте торгов ожидаем ослабления национальной валюты. Этому может способствовать отмена комиссии в 12% за покупку иностранной валюты на бирже. Это позволит части инвесторов нарастить объем валюты в своих портфелях без дополнительных транзакционных издержек, что приведет к увеличению спроса на иностранную валюту. В сложившихся обстоятельствах на горизонте текущей недели мы ожидаем выхода пары доллар/рубль в диапазон 80 — 85 рублей.