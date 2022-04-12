Неделя стартовала на минорной волне. Впрочем, ничего удивительного в этом нет. Напряженная геополитическая обстановка, ковидные локдауны в Китае, бурное обсуждение возможной рецессии в скором будущем на фоне ожидания продолжающегося роста инфляции — все это мало способствует успокоению инвесторов. Напротив, это тяжелым грузом ложится на их плечи и давит на рынки, загоняя их все ниже и ниже.

Вот и вчера мы видели, как работает этот пресс, который, не давая вздохнуть, прижимал котировки к земле в течение всей основной торговой сессии.

Вообще, сессия действительно получилась какая-то совсем уж безнадежная. Мы не увидели ни единой попытки отскока — только вниз. В итоге день закрылся на минимумах. Причем все индексы опустились ниже психологически важного уровня поддержки, расположенного на 50-ти дневной скользящей средней. Потери пока не катастрофичны, но пугает именно некая безнадежность снижения, и плюс к этому начали расти обороты на торгах, что тоже особо приятным моментом точно не назовешь.