2022-04-13T09:59:08+03:00
2022-04-13T09:59:08+03:00
2022-04-13T09:59:08+03:00
2022
https://1prime.ru/experts/20220413/836655228.html
Рынок ОФЗ консолидируется на достигнутых уровнях
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Во вторник торги рублевыми гособлигациями проходили в боковом диапазоне. Доходность ОФЗ срочностью более двух лет находится в диапазоне 11,3 — 10,7% годовых, что уже предполагает... ПРАЙМ, 13.04.2022
мнения аналитиков, новости, офз
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Дмитрий Монастыршин
https://cdnn.1prime.ru/images/82696/61/826966101.jpg
Во вторник торги рублевыми гособлигациями проходили в боковом диапазоне. Доходность ОФЗ срочностью более двух лет находится в диапазоне 11,3 — 10,7% годовых, что уже предполагает сильные ожидания снижения ключевой ставки ЦБР с текущего уровня 17%. До ближайшего заседания ЦБР по ставке 29 апреля скорее всего, цены ОФЗ будут оставаться около текущего уровня.
Из важной статистики отметим данные по исполнению федерального бюджета за январь-март с профицитом 1,15 трлн руб., в том числе профицит 0,6 трлн руб. в марте. Доходы в 1 квартале выросли на 35% г/г, расходы на 20% г/г. Профицит бюджета позволяет Правительству обходится без внешних и внутренних заимствований. Если во втором полугодии этого года баланс доходов и расходов ухудшится, то для финансирования расходной части бюджета и обслуживания госдолга могут быть использованы ресурсы ФНБ.
Данные по исполнению федерального бюджета с профицитом выступают позитивным драйвером для рынка ОФЗ. В то же время рост госрасходов является проинфляционным фактором, что может сдерживать темпы снижения ключевой ставки ЦБР в этом году.