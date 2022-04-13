Во вторник торги рублевыми гособлигациями проходили в боковом диапазоне. Доходность ОФЗ срочностью более двух лет находится в диапазоне 11,3 — 10,7% годовых, что уже предполагает сильные ожидания снижения ключевой ставки ЦБР с текущего уровня 17%. До ближайшего заседания ЦБР по ставке 29 апреля скорее всего, цены ОФЗ будут оставаться около текущего уровня.

Из важной статистики отметим данные по исполнению федерального бюджета за январь-март с профицитом 1,15 трлн руб., в том числе профицит 0,6 трлн руб. в марте. Доходы в 1 квартале выросли на 35% г/г, расходы на 20% г/г. Профицит бюджета позволяет Правительству обходится без внешних и внутренних заимствований. Если во втором полугодии этого года баланс доходов и расходов ухудшится, то для финансирования расходной части бюджета и обслуживания госдолга могут быть использованы ресурсы ФНБ.

Данные по исполнению федерального бюджета с профицитом выступают позитивным драйвером для рынка ОФЗ. В то же время рост госрасходов является проинфляционным фактором, что может сдерживать темпы снижения ключевой ставки ЦБР в этом году.