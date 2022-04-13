Во вторник фьючерсы на нефть отскочили на 6% на фоне ослабления локдауна в Шанхае и сокращения российской добычи. При этом новости имели фоновый характер, в то время как основным драйвером роста могла выступить спекулятивная активность — котировки ниже $100 за баррель выглядят привлекательно для спекулянтов, делающих ставки на сохранение дефицита и дальнейший рост цен.

Фьючерсы на Brent после отскока имеют потенциал для продолжения роста, хотя с технической точки зрения нисходящий тренд еще не переломлен. В случае отсутствия поддержки для цен в виде соответствующего информационного фона котировки вполне могут возобновить снижение, хотя повторный спуск ниже $100 под вопросом. Ключевые дисбалансы на рынке по-прежнему актуальны.

Во вторник появились новости, которые ощутимо усилили опасения на рынке из-за возможного выпадения российских поставок. Специалисты ОПЕК в очередном ежемесячном отчете MOMR понизили оценку российской добычи в 2022 г. на 530 тыс. б/с, хотя к уровням 2021 г. по-прежнему ожидается рост. Минэнерго США ожидает, что к концу 2023 г. добыча в России снизится на 1,7 млн б/с.

По информации источников Reuters, добыча нефти и газового конденсата в России с 1 по 11 апреля снизилась на 6% или на 0,7 млн б/с. ЦДУ ТЭК с этого месяца перестал публиковать оперативные ежемесячные данные по добыче, поэтому официальных данных пока нет.

В это же время генсекретарь ОПЕК в беседе с еврокомиссаром по энергетике заявил, что страны ОПЕК не могут повлиять на волатильность цен на нефтяном рынке, поскольку она обусловлена политическими факторами. Он оценил вклад России в мировые поставки в 7 млн б/с и подчеркнул, что ОПЕК не сможет при всем желании заместить этот объем. Заявление генсекретаря картеля выглядит как вежливый отказ странам Европы в поддержке политического давления на Россию через торговлю энергоносителями. Это значит, что ускорения добычи в Персидском заливе не будет.

А вот США в переговорах с Индией, возможно, смогли достичь какого-то прогресса. По крайней мере индийская Indian Oil Corp (IOC) в своей последней закупке исключила нефть Urals и ряд других высокосернистых сортов. Это произошло после беседы президента США и индийского премьер-министра, в ходе которой американский лидер заявил, что покупка российской нефти "не отвечает интересам Индии".

Ситуация выглядит, как дипломатический успех Байдена, однако IOC могла в первую очередь руководствоваться техническими причинами, и исключение Urals являлось необременительным реверансом в сторону США. Оценить ситуацию можно будет позже, когда индийские фирмы будут делать новые закупки. В условиях, когда цена на Urals позволяет получить скидку более 30% к эталону Brent, отказываться от российской нефти было бы экономически нецелесообразно.

В ряде регионов Шанхая на этой неделе начали снимать ограничения. Эта новость появилась еще в понедельник, поэтому вряд ли она существенно повлияла на вчерашнюю динамику цен. Между тем ряд участников могли пересмотреть свои прогнозы по спросу в Китае на апрель, что сформировало более благоприятный для роста цен сентимент.

Пока нельзя с уверенностью сказать, как долго будут сохраняться карантинные меры в Шанхае и не появятся ли новые вспышки в других городах. Если отталкиваться от прошлого опыта, то к концу апреля большая часть ограничений может быть уже снята.

Минэнерго США (EIA) и ОПЕК во вторник представили обновленные прогнозы по мировому рынку нефти на 2022 и 2023 гг. EIA понизил оценку спроса в 2022 г. на 0,8 млн б/с за счет снижения темпов роста мирового ВВП. ОПЕК скорректировал соответствующий прогноз вниз на 0,5 млн б/с по той же причине. Таким образом, организации ожидают рост спроса в 2022 г. на 2,4 и 3,7 млн б/с соответственно. По оценке EIA, запасы нефти в странах ОЭСР к концу марта составили 2,61 млрд барр., что чуть больше, чем месяцем ранее, но по-прежнему вблизи минимума с апреля 2014 г. Со II квартала 2022 г. ведомство ожидает рост запасов в среднем на 0,5 млн б/с до конца 2023 г.

Прогноз по добыче в США от EIA предполагает средний уровень 12 млн б/с в 2022 г. и 12,9 млн б/с в 2023 г. К декабрю 2022 г. суточное производство сырой нефти может составить 12,6 млн б/с против 11,6 млн б/с в декабре 2021 г. Рост довольно скромный, что обусловлено низкими инвестициями в новое бурение. Прогноз от ОПЕК чуть более оптимистичен, специалисты картеля ждут роста добычи в США на 1,3 млн б/с.

По данным API, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 7,8 млн барр. против прогноза 1,4 млн барр. Такой отчет стал дополнительным аргументом в пользу роста цен на минувшей сессии. Сегодня официальные данные в 17:30 по МСК представит EIA. С утра фьючерсы на Brent торгуются на 0,5% выше уровня закрытия уровням предыдущего дня в районе $105,2 за баррель.