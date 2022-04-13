Открывшись вверх, российские индексы пытались развить восходящее движение, но быстро сдали позиции, опустившись в умеренный минус. Затем фондовые индикаторы перешли к консолидации и коррекционным попыткам.

Поддержку нашему рынку оказывает резкое подорожание энергоносителей, произошедшее вчера. Сегодня сырьевые котировки продолжают повышаться, однако росту рублевых активов препятствует большая геополитическая неопределенность и санкционные угрозы, создающие значительные экономические риски.

Мировые рынки вчера вечером снизились, быстро нивелировав весь дневной рост, индексы в США закрылись в умеренном минусе, за исключением NASDAQ, который упал на 1,2% из-за угрозы более быстрого ужесточения монетарной политики ФРС, поскольку высокотехнологические компании зачастую сильно закредитованы и в случае резкого повышения процентных ставок многие не смогут обслуживать свой долг.

Правда, первая реакция на вчерашние данные по инфляции в США была позитивной. Хотя рост индекса потребительских цен немного превысил прогноз, базовый показатель увеличился слабее ожиданий, что вселило надежду на скорое прохождение инфляционного пика. Это позволит ФРС не столь быстро ужесточать монетарную политику, как еще недавно сигнализировали чиновники регулятора. Однако еще вчера этот оптимизм сошел на нет, но сегодня фондовые площадки активно восстанавливаются. Утром и в начале наших торгов произошли серьезные просадки, но их быстро выкупили.

Рубль на старте сессии испытал кратковременную просадку, после чего резко укрепился, но вскоре перешел к планомерному ослаблению, выйдя в умеренный минус к бивалютной корзине.

Российский долговой рынок еще вчера вернулся к восходящей динамике после умеренной коррекции и сегодня ускорил рост. Индекс гособлигаций RGBI приблизился к двухмесячной вершине, установленной во вторник.