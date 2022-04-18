В прошлую пятницу российский рынок акций торговался в одиночестве из-за выходного дня на западных фондовых и сырьевых площадках. Однако какого-то выраженного изменения торговой активности не произошло. Объемы торгов в акциях индекса МосБиржи составили те же 24 млрд руб., что и в четверг. Это еще раз подтверждает, что сейчас наш рынок полностью оторван от тенденций основных бирж США и Европы, так как ограничены трансграничные потоки и возможности для арбитражных стратегий. В Китае зафиксировали рекордные значения мировых цен на биржевые товары

В ближайшее время российские индексы продолжат ориентироваться в первую очередь на внутренние факторы и геополитику, а динамика американского S&P 500 уже не играет большой роли.

По индексу МосБиржи в конце прошлой недели были обновлены минимальные значения с момента возобновления торгов в марте. Котировки опускались к 2360 п., однако эта просадка была скоротечной. В пятницу утренний провал был полностью отыгран, и индекс вернулся выше 2400 п. Краткосрочный взгляд на ближайшие перспективы рынка преимущественно нейтральный.

Несмотря на относительно сильную динамику рубля, по-прежнему можно отдавать предпочтение преимущественно акциям экспортеров: нефтяной сектор, цветная металлургия и др.

ЦБ и дивиденды банков. Ввиду сложной экономической ситуации Банк России рекомендовал банкам отказаться в 2022 г. от выплаты дивидендов. Ранее 25 февраля ЦБ уже комментировал вопрос дивидендов в банковском секторе, но тогда речь шла о рекомендации переноса выплат. Сейчас же предлагается уже от них отказаться.

Министр финансов Антон Силуанов в середине марта отмечал, что вопросы дивидендной политики будут рассматриваться по каждой компании с государственным участием отдельно. При этом он добавлял, что отдельным госбанкам, возможно, придется помочь таким образом, чтобы прибыль, которая осталась у того или иного финансового института, не распределялась в качестве дивидендов государству.

Два крупнейших госбанка ВТБ и Сбербанк до санкций планировали направить по итогам 2021 г. 50% от рекордной чистой прибыли на дивиденды акционерам. В связи с введенными внешними ограничениями этот сценарий уже не актуален.

Между тем Владимир Путин на выходных подписал указ о том, что на средства ФНБ могут покупаться привилегированные акции банков. Мера вводится, чтобы обеспечить финансовую устойчивость банковской системы. Можно предположить, что по этой схеме пройдет докапитализация ВТБ. Ранее о такой вероятности говорил Андрей Костин.

Цены на нефть после трехдневных выходных начали неделю с роста. Сегодня с утра фьючерсы Brent находятся около $113 за баррель. Поддержку оказывают новости об остановке добычи на месторождении El Feel в Ливии из-за политических протестов. Ограничены поставки из экспортных портов. Масштаб снижения производства пока незначительный (70 тыс. б/с), однако в текущей напряженной ситуации с предложением в мире любые подобные приостановки с трепетом воспринимаются участниками рынка. Кроме того, есть риск блокировок и на других месторождениях страны. Всего добыча в Ливии составляет порядка 1,2 млн б/с.

С технической точки зрения ближайшие цели по Brent уже сместились в сторону $119 с возможностью дальнейшего скачка до $123.

Дисконт российской нефти. В пятницу Минфин РФ сообщил, что средняя цена на нефть Urals за период с 15 марта по 14 апреля составила $79,81 за баррель. Средняя цена барреля Brent в то же время была $106,5 за баррель. Таким образом, дисконт российской нефти к Brent составил $26,7 или 25%. Спред сильно вырос в 2022 г. из-за отказа некоторых клиентов покупать российскую нефть, а также проблем с логистикой. В среднесрочной перспективе ожидаем его постепенного снижения как в абсолютном выражении, так и относительном.

На валютном рынке ситуация пока спокойная. Курс USD/RUB остается около 80. Шансы на его медленное сползание вниз все еще достаточно высокие. Особенно это касается конца апреля из-за налогового периода.

В случае повторного спуска доллара к 75 или ниже регулятор может продолжить смягчать принятые ранее меры валютного контроля, чтобы не допустить избыточного укрепления национальной валюты. На мой взгляд, сейчас гораздо важнее даже не сам курс, а его стабилизация. Масштаб волатильности по рублю все еще остается относительно высоким, что блокирует возможность нормального прогнозирования бизнес-процессов, завязанных на валютных операциях. Сегодня это как никогда важно, учитывая более длинные логистические цепочки и сроки поставок. Невозможность прогнозирования курса в этот период приводит либо к перекладыванию риска в более высокую цену на конечную продукцию, либо к переносу торговых операций, что опять же является проинфляционным фактором.

С сегодняшнего дня банкам разрешено продавать населению валюту через обменники в том объеме, который поступил в кассы с 9 апреля. На наш взгляд, этот момент не должен оказать какого-либо существенного влияния на курс.