Цена барреля Brent снова превысила отметку 110 долл. за баррель, поводом для чего стал очередной поток новостей о планах по отказу Европы от российской нефти, сценарий, при котором рынок испытает серьезный дефицит энергоресурсов. Опасения участников рынка подогреваются также жесткой позицией российского руководства по поводу Украины, провоцирующей новые санкции. На днях Евросоюз объявил о готовящемся шестом пакете санкций, а также разработке механизмов, чтобы включить и нефть в следующие пакеты ограничений.

Между тем, на фоне высоких цен на нефть, продолжает расти буровая активность в США. А это означает, что со временем там будет расти и добыча. Пока же дополнительное предложение из стратегических резервов как-то не особенно повлияло на нефтяные котировки. Объемов явно недостаточно, чтобы закрыть разницу в мировых объемах потребления и добычи нефти, составляющую, по разным оценкам, 1-1,5 млн баррелей в сутки.

В последнюю неделю рубль колебался вокруг отметки USD/RUB 80. После того как в прошлый понедельник ЦБ РФ отменил повышенную комиссию на покупку долларов и евро на бирже, волна укрепления рубля, в ходе которой курс опускался ниже USD/RUB 71, приостановилась, курс на какое-то время поднялся выше USD/RUB 82,5. Тем не менее устойчивое обратное движение по курсу вверх не сформировалось, и отмена с сегодняшнего дня части ограничений уже на покупку наличной валюты не смогла оказать схожего влияния.

Исходя из опубликованных данных по оценкам показателей платежного баланса в 1к2022, а также цен на нефть, газ и металлы, на российском валютном рынке должен быть избыток предложения валюты, который некуда канализировать. Возможность покупки иностранных активов на эту валюту, а также ее отправка в резервы сильно затруднены, так что пока веских оснований для устойчивого ослабления рубля просто нет.

Курс евро сегодня опускался ниже EUR/USD 1,08, впервые с весны 2020 года. Поводом стали сообщения о том, что ЕЦБ пока не собирается начинать повышение ставок, что на фоне сильных ожиданий ужесточения политики ФРС формирует ожидания роста дифференциала процентных ставок в долларах и евро. Исторически это приводило к серьезному ослаблению евро к доллару, и текущая динамика — не исключение.

Еще одним серьезным фактором давления на евро сейчас является санкционное давление на РФ со стороны Евросоюза. Оно, помимо прочего, означает рост цен импортных товаров, в первую очередь энергоресурсов. Это будет негативно сказываться на показателях платежного баланса, в частности счета текущих операций, профицит которого в последние годы являлся мощным фактором поддержки евро.