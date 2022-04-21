Сектор российских еврооблигаций: ВТБ планирует платить в рублях по евробондам. Вчера член правления ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что банк осуществил выплату купона по субординированным долларовым еврооблигациям в рублях. В частности, платеж на общую сумму более $52 млн выполнен 15 апреля в рублях по курсу ЦБ РФ. «Выплаты были произведены по купону субординированного долга T2, то есть это не «вечный», а срочный долг в долларах США.

Это один из четырех наших выпусков еврооблигаций, сделанных до 2014 года: три из них были сделаны в долларах и один — в швейцарских франках. Мы как банк, подпавший под блокирующие санкции, полностью отрезаны от зарубежной платежной инфраструктуры в долларах США и не можем осуществлять платежи в иностранной валюте по независящим от нас причинам. Более того, есть запрет на осуществление прямого валютного платежа по 95-му указу Президента.

Таким образом, мы не могли произвести выплаты в валюте», — пояснил он. Важным моментом является то, что механизм выплаты в рублях по валютному долгу ВТБ планирует использовать и для других своих выпусков еврооблигаций. Ближайшие выплаты по еврооблигациям банку теперь предстоят в июне — по самому популярному среди розничных инвесторов «вечному» выпуску с купоном 9,5%.