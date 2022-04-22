Умеренно позитивный настрой, господствовавший на мировых рынках в середине недели, в четверг сменился преобладанием продаж. Фокус внимания инвесторов сместился с отчетов компаний в США, которые поддержали спрос на акции, на риски, связанные с ужесточением денежно-кредитной политики мировыми регуляторами. Так, поводом стали выступления представителей ФРС, которые вновь напомнили рынкам, что на ближайших заседания ставка может подниматься с шагом в 50 б.п. Плюс к этому, нельзя исключать, что из-за высокой инфляции регулятор будет ужесточать ДКП на каждом из оставшихся заседаний в рамках 2022 года. Это приведет к существенному росту стоимости долларового фондирования. Также негативным фактором выступает программа сокращения баланса ФРС, накопленного в рамках программы количественного смягчения.

Старт программы будет дан уже на майском заседании, а ежемесячные объемы сокращения могут быть пересмотрены в сторону увеличения относительно первоначальных планов. Ужесточение ДКП и сокращение баланса приведут к оттоку ликвидности с рынков и росту доходности американских казначейских облигаций. В результате вложения в данный инструмент, как низкорисковый актив, станет более привлекательным для инвесторов по сравнению с акциями, что будет способствовать перетоку средств в бонды.

На таком фоне по итогам четверга индексы MSCI World и MSCI EM снизились на 1,2% и 0,8% соответственно. В Штатах на старте торгов преобладали покупки, однако в ходе сессии настроения ухудшились, что привело к компенсации роста первых часов и переходу индексов на отрицательную территорию. В результате индексы Dow Jones и S&P500 потеряли 1,1% и 1,5%.

Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро пятницы, то их можно охарактеризовать, как негативные. В Азии ведущие площадки снижаются в пределах 1,6%. Фьючерсы на основные американские индексы теряют до 0,2%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступает на 1,3%, торгуясь чуть ниже 107 долларов за баррель. Из макроэкономических событий в ходе сегодняшних торгов выделим публикацию предварительных индексов деловой активности в промышленности и сфере услуг европейских стран и США за апрель, которые покажут настроения бизнеса в развитых экономиках. Замедление темпов роста деловой активности может оказать негативное влияние на отношение инвесторов к рисковым активам.

По итогам четверга индекс Мосбиржи упал на 2,6%, отступив в район 2 271 пункта. Сегодня на старте торгов ожидаем сохранение негативных тенденций в российских бумагах. Геополитический фактор и ухудшение внешнего фона окажут давление на наш рынок, в результате чего индекс Мосбиржи сделает еще один шаг к отметке 2 200 пунктов. Это приведет к продолжению движения рынка в рамках сценария снижения с целями в диапазоне 2 000 — 2 200 пунктов. На наш взгляд, после отступления в этот коридор, индекс Мосбиржи может перейти в консолидацию с последующими попытками коррекционного восстановления.

На валютной секции Московской биржи в четверг рубль продолжил укрепляться по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию торгов доллар и евро потерял 2,1%, закончив сессию в районе 74,8 и 80,2 рубля соответственно. Сегодня пара доллар/рубль может сохранить импульс к снижению и протестировать поддержку на уровне 73 рублей. Однако уже в рамках следующей недели рубль, скорее всего, перейдет к ослаблению на фоне снижения поддержки со стороны экспортеров в виду прохождения пика налоговых выплат и смягчения валютного регулирования. При этом целью восстановления доллара может стать диапазон 85-90 рублей.