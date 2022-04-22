После сильной среды мало кто верил, что рынок сможет показать хороший результат и в четверг. Однако хорошая отчетность от целого ряда знаковых компаний, таких как Tesla (SPB: TSLA, +3,23%), United Air Lines (SPB: UAL,+9,31%), AT&T (SPB: T, +4,01%) и Philip Morris (SPB: PM, +1,95%) на фоне очередных великолепных макроэкономических данных по безработице, где количество первичных обращений за пособием вновь оказалось на минимальных за последние более чем полвека уровнях привели к тому, что на старте торгов обстановка была более чем позитивная, и все индексы уверенно показывали «strong buy», прибавляя по проценту и более. Начало торгов действительно прошло под контролем биржевых быков, и в течение некоторого времени можно было наблюдать даже рост котировок, но недолго музыка играла. Бычьего запала хватило лишь на первые 15 минут, и затем медленно, но верно рынок начал разворачиваться вниз.

Дополнительных сил медведям придал Председатель ФРС США Джером Пауэлл, который выступая на форуме, организованном Международным Валютным фондом сказал, что ФРС готова поднять ставку сразу на 0,5% на своем ближайшем майском заседании Комитета по работе на открытых рынках (FOMC). На самом деле ничего нового сказано не было, и участники рынка уже давно настроились именно на такое развитие событий, но слова Пауэлла все же расстроили инвесторов и легли вчера явно на благодатную почву. По крайней мере, торги до самого закрытия проходили в миноре, и не было ни одной попытки хоть как-то исправить ситуацию. Котировки тихо соскальзывали вниз, и индексы закрылись на минимумах дня с потерями по индексам от 1% (индекс Dow Jones) до 2% (индекс NASDAQ).

На отраслевом уровне наблюдалась аналогичная беспросветная картина, и все 11 секторов, входящие в индекс широкого рынка S&P500, закрылись на красной территории. При этом наибольшие потери понесли акции сырьевых и энергетических компаний. И те, и другие потеряли в среднем более 3% от закрытия среды. Чуть получше, чем у остальных, шли дела в потребительском секторе товаров первой необходимости (Consumer Defensive). Но даже здесь, несмотря на неплохой рост в отдельных сегментах, весь сектор все равно закрылся в минусе, и средние потери составили 0,32%.

Среди отдельных акций одними из лучших вчера были акции телекоммуникационного гиганта AT&T. Компания опубликовала вчера еще до начала торгов свою первую квартальную отчетность после того, как выделила из своих недр в отдельный бизнес компанию Time Warner и передала его под управление Discovery. В результате появилась новая компания Warner Bros. Discovery (SPB: WBD, —6,78%). Естественно, инвесторам было чрезвычайно интересно посмотреть на то, что представляет собой сейчас «облегченная» AT&T и как она себя чувствует. Ожидания оптимистов оправдались в полной мере.

Так, компания за прошедший квартал добавила 691 000 чистых клиентов постоплатной телефонной связи, которые подписываются на ежемесячные счета и, как правило, являются наиболее прибыльными счетами для поставщиков услуг беспроводной связи. Телекоммуникационный гигант также привлек 113 000 абонентов с предоплаченной телефонной связью. Что еще лучше, оказалось, что AT&T отлично справляется с удержанием своих существующих клиентов. Показатель оттока постоплатных телефонов составил впечатляюще низкий — 0,79%. AT&T также расширила свой бизнес широкополосного доступа в Интернет. Подразделение компании AT&T Fiber добавило 289 000 чистых подписчиков, и при этом средний доход на одного пользователя вырос на 5,9%. В целом же, выручка AT&T, скорректированная с учетом исключения WarnerMedia и других проданных компаний, выросла на 2,5% до $29,7 млрд, в то время как скорректированный операционный доход остался неизменным на уровне $5,8 млрд.

Вышедшая отчетность показала, что сейчас AT&T является более упорядоченной компанией, сосредоточенной на своих основных операциях в области беспроводной и широкополосной связи. Руководство в восторге от высокого спроса на беспроводную технологию пятого поколения (5G) и уверено, что телекоммуникационный лидер сможет достичь своей цели по получению примерно $16 млрд свободного денежного потока в 2022 году.