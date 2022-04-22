Доходности ОФЗ вернулись на уровни до начала конфликта на Украине, доходность 10-летней ОФЗ опустилась ниже 10%. Цены ОФЗ растут, а доходности снижаются уже месяц. Инвесторы рассчитывают на повторение опыта 2014-15 годов, когда после резкого подъема ставки до 17% через полтора месяца ЦБ приступил к длительному циклу смягчения монетарной политики.

Короткий конец кривой ОФЗ движется заметно медленнее, поскольку он более чувствителен к ожиданиям по динамике ключевой ставки в ближайшие кварталы. В свою очередь, дальний конец кривой ОФЗ определяется инфляционными ожиданиями на более длительную перспективу. Так по прогнозу экономистов, опрошенных Банком России, инфляция в этом году может составить 22%, а затем замедлиться до 7,6% в 2023 году и до 5% в 2024 году.

Данные Росстата о замедлении недельной инфляции к 15 апреля с 0,66% до докризисных 0,20% позволяют рассчитывать на более резкое замедление инфляции и более быстрое смягчение монетарной политики.

Мы ожидаем, что Банк России на ближайшем заседании 29 апреля снизит ключевую ставку на 200 б.п., до 15% годовых. К концу года ключевая ставка может опуститься до 10-12%.

Банк России ожидает возвращения инфляции к целевым 4% в 2024 году. По мнению зампреда ЦБ А. Заботкина, ключевая ставка ЦБ РФ может вернуться на уровень в 7,0-7,5% при достижении инфляцией цели в 4%. Поэтому в базовом сценарии доходностям ОФЗ в ближайшие кварталы ещё есть куда снижаться.

Для инвесторов текущие ставки по ОФЗ представляют возможность зафиксировать высокую доходность на более длительный срок, чем предлагают текущие банковские депозиты. Поэтому мы видим увеличение объема торгов ОФЗ в последние дни.

Также в пользу рынка ОФЗ выступают следующие факторы:

• Операции нерезидентов по-прежнему запрещены.

• Решение Минфина об отказе от новых займов в этом году (новые ОФЗ не выпускаются, а старые облигации погашаются, у инвесторов появляются средства).

• Набор инструментов на внешних рынках для российского инвестора существенно сузился.

• Структурный профицит ликвидности в банковском секторе (по состоянию на четверг — 1,3 трлн руб.). Наличие свободных средств у банков поддерживает спрос на ОФЗ.

Скорость замедления инфляции, риторика Банка России и ожидания по скорости снижения ключевой ставки останутся главными факторами для рынка ОФЗ в ближайшие месяцы.