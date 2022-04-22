Курс российской валюты к основным резервным валютам в течение завершающейся рабочей недели укреплялся, а доллар уходил вниз от уровня 80 рублей.

При этом рубль полностью компенсировал провал прошлой недели, произошедший из-за послабления валютных ограничений Центральным Банком. Доллар и евро обновили минимумы с 8 апреля: 71,885 рубля и 77,95 рубля соответственно.

Основным курсообразующим фактором укрепления рубля оставался дисбаланс между спросом и предложением валюты в условиях обязательной продажи 80% выручки экспортерами и упавшего импорта. Налоговый период апреля добавлял давления на курс инвалют против рубля.

Геополитические новости при этом продолжили усиливать или ослаблять динамику курсообразующих факторов.

При этом внешний фон оставался противоречивым для рубля. Так, рынок нефти хоть и скорректировался вниз, но остался выше уровня 105 долларов за баррель марки Brent. Впрочем, глобальные рыночные драйверы сейчас не играют роли для российского валютного рынка. Сказываются сохраняющиеся ограничительные меры финрегулятора.

В целом, за неделю курс доллара упал на 4,55 рубля до 75,45 рубля ровно, евро — на 5,2 рубля до 80,15 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent при этом опустилась до 8,05 тысячи против 8,9 тысячи неделей ранее.

РУБЛЬ ОПИАЛСЯ НА СООБЩЕНИЯ ОТ ЦБ РФ

Рубль начал рабочую неделю ростом против доллара и евро. При этом евро упал больше, чем доллар и кросс-курс на Московской бирже опускался ниже 1,04 доллара при 1,077 доллара на форексе.

Не исключено, что усиленное падение европейской валюты было обусловлено подготовкой к покупке российского газа за рубли европейскими потребителями. Впрочем, избавление банков от европейских активов на фоне подготовки Евросоюзом шестого пакета санкций также могло стать причиной активизации продаж евро на Мосбирже.

При этом индекс цены российских государственных облигаций (RGBI), рассчитываемый Московской биржей, уверенно рос и уже компенсировал провал конца февраля-марта и вышел на уровни 21 февраля. Это поддержало курс рубля.

В свою очередь курс рубля игнорировал обвал российского рынка акций, который вернулся на уровни 24 февраля, когда участники торгов отыгрывали новости о начале военной спецоперации на Украине.

Рубль также проигнорировал очередные валютные послабления Банка России. Регулятор смягчил меры валютного контроля для экспортеров несырьевого неэнергетического сектора: теперь они должны продавать 80% валютной выручки в течение 60 дней после ее поступления в уполномоченные банки, а не в течение трех, как было раньше.

Геополитика также продолжила влиять на курс. Поддержка пришла от сообщений пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что Россия передала Украине проект документа с четкими выработанными формулировками (по переговорам), мяч на стороне Киева, добавил он.

Инвесторы обратили внимание и на новости из Госдумы, которая назначила Набиуллину с 24 июня на третий срок на посту главы ЦБ. По закону о ЦБ одно и то же лицо не может занимать этот пост более трех сроков подряд.

Набиуллина заявила, что перед заседанием совета директоров Банка России, которое пройдет 29 апреля, регулятор все еще намерен рассматривать возможность дальнейшего снижения ставки на ближайших заседаниях. Это ведет к росту котировок ОФЗ, и соответственно, поддерживает спрос на рубли, особенно в текущих условиях практического отсутствия валютных инструментов на рынке РФ.

Набиуллина также заявила, что ЦБ РФ в 2023 году начнет пилотировать расчеты цифровым рублем в реальной экономике и рассчитывает на его использование в международных расчетах. Хотя российская экономика отрезана от значительной части финансовых рынков, она должна быть конкурентоспособной, самоизоляция по всем направлениям не нужна, подчеркнула глава ЦБ.

Игроки рынка обратили внимание и на мнение Банка России о том, что российские экспортеры должны заниматься и импортом. Такая мера даст возможность через товарные потоки сбалансировать сформировавшийся дисбаланс по потокам капитала.

Кроме того, Набиуллина заявила, что ЦБ РФ будет передавать деньги правительству при тратах им средств ФНБ. Объем доступных ресурсов фонда не ограничен из-за заморозки части золотовалютных резервов.

При этом Набиуллина сделала важное для рубля заявление, что Банк России скептически относится к целевой эмиссии денежных средств и готов разъяснить свою позицию в Госдуме.

ПРОГНОЗЫ

Завершение рабочей недели рубль провел в противоречивой динамике. Попытки продолжить рост шестой день подряд против доллара к вечеру сменились его ослаблением.

Обращают на себя внимание новости о том, что управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI) выпустило генеральную лицензию сроком до 31 мая этого года, которая позволяет осуществлять платежи за газ Газпромбанку и его дочерним предприятиям.

Президент России Владимир Путин в конце марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов, евро и ряда других валют. Уполномоченным банком для этих целей выбран Газпромбанк, который будет получать от покупателя газа валюту, затем продавать ее на Мосбирже и зачислять рубли на его спецсчет, с которого и пойдут расчеты непосредственно с "Газпромом".

Таким образом, есть надежды на сохранение газового импорта Россией с соответствующим поступлением валютной выручки, что позитивно для рубля.

На следующей неделя ЦБ РФ, скорее всего, понизит ключевую ставку на 2 процентных пункта до 15% годовых, и это краткосрочно также станет позитивом для рубля, поскольку поддержит рост котировок рублевых гособлигаций.