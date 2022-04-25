Предыдущая неделя на рынке завершалась снижением. Индекс МосБиржи выглядел крайне слабо, потеряв за пять сессий 8%. Давление продавцов остается высоким. Сильнее остальных среди ликвидных фишек просели бумаги Лукойла, Яндекса и TCS Group.

Участники рынка в последние дни даже не находили поводов для отскока. Индекс МосБиржи остается в рамках среднесрочного нисходящего канала и пока нет четких признаков его слома. К тому же внешний фон располагает к сползанию вниз. Цены на нефть теряют более 2%.

Для выхода наверх за пределы тренда индексу теперь необходимо пробивать наверх область 2300-2340 п. Пока котировки ниже, техническая картина выглядит слабо. Снизу в качестве более-менее значимых ориентиров можно выделить только уровни 2220 п. и 2120 п.

Курс USD/RUB в пятницу опускался чуть ниже 73, но затем тенденция развернулась. Закрытие недели проходило уже около 75,5. Амплитуда колебания остается высокой.

Область 71-74 по доллару теперь уже стала очевидно зоной торможения. С одной стороны, при спуске к этим отметкам экспортеры теперь могут снижать объем продаж валютной выручку, с другой — могут активизироваться спекулятивные покупки в расчете на отскок или дополнительные послабления по валютному контролю со стороны Банка России.

Возможна следующая тактика работы по валютной паре USD/RUB: покупка в районе 70-73 с последующей продажей в области 80+ руб.

Одним из основных событий недели станет пятничное заседание Банка России.

Среди аналитиков сформировался консенсус: ключевая ставка будет снижена с 17% до 15%. На мой взгляд, это уже решенное дело, но допускаю и более агрессивное смягчение ДКП.

Сейчас возникает вопрос, а зачем ждать дальше с более сильным снижением ставки. Ее можно опустить к 13-14% уже в пятницу. Последние данные уже указывают на то, что потребительская активность граждан резко снизилась в апреле, а значит риски "инфляции спроса" существенно сократились. Поэтому полагаю, что ЦБ РФ может действовать на опережение.

В эту среду мы еще посмотрим на цифры Росстата по инфляции. Оценим, был ли спад недельного показателя до 0,2% статистическим шумом или же это уже полноценная тенденции, отражающая резкое затухание активности потребителей.

Нужно понимать, что разница между 15% и 13% сейчас не такая большая с точки зрения влияния на инфляцию и финансовую стабильность. Существенного оттока из банков при более резком снижении ключевой ставки не будет, и в ЦБ это наверняка понимают. Изначально подъем ставки к 20% в феврале был призвана сбить так называемый набег на банки (bank run), когда граждане из-за высокой неопределенности активно снимали наличные средства. Результат достигнут — к текущему моменту почти все средства вернулись обратно в банковскую систему.

Сейчас ситуация сильно поменялась. В ответ на резкое снижение ключевой ставки многие, наоборот, в первые дни поспешат открыть вклады на более длинные сроки по пока еще относительно высоким ставкам.

На прошлой неделе мы видели последний отчет инФОМа по инфляционным ожиданиям: они рухнули с 18,3% до 12,5% в апреле. И это понятно: цены уже резко выросли, а курс USD/RUB упал со 120 до 75. Полагаю, что сокращение ставки не трансформируется в отток из банков или резкое увеличение потребления граждан в целях наращивания запасов.

К тому же сейчас регулятор может быть даже и не против, чтобы часть средств граждан, которые могли бы поменять свою стратегию из-за снижения ставок, начала уходить в валюту. Это поддержало бы спрос на нее и не допустило бы чрезмерного укрепления рубля.

Перестройка экономики. Во втором полугодии запасы ряда импортных товаров снизятся. И если их не заместить, то мы все больше будем упираться в "инфляцию предложения". Поэтому дешевый кредит за счет низкой ставки ЦБ сейчас крайне важен.

Конечно, можно бояться инфляции из-за более быстрого снижения ставки сейчас. Но не вижу в этом никакой проблемы, ведь если не оказать поддержку экономике низкой ставкой сейчас, то мы получим ту же самую инфляцию из-за ограниченности предложения, но через несколько месяцев.

Другими словами, инфляция будет некоторое время повышенной, но это произойдет при любой ставке. Сейчас же в приоритете — экономический рост и адаптация к новым реалиям. Перестройка экономики необходима в любом случае и видится, что делать это нужно сейчас, не зажимая бизнес дорогим фондированием.

Другой вопрос, что для сглаживания острых углов необходимо дополнительно выстраивать инструментарий по управлению потребительской и бизнес активностью. Нужно временно внедрять новые механики дифференциации ставок. Снижать их для импорта и импортозамещения, но держать более высокими для кредитования потребления. Это кажется очевидным путем в условиях вынужденной перестройки экономической модели, о которой говорят в правительстве и ЦБ.

Что инвестору с этого? В среднесрочной перспективе мы можем прийти к ситуации временно отрицательных реальных процентных ставок. То есть форвардная инфляция на горизонте года будет выше, чем значение безрисковой ставки по ОФЗ. В этой ситуации пока еще сохраняются относительно высокие доходности по корпоративным облигациям, которые сильно отстали в динамике от ОФЗ в последние недели. А затем спрос может начать перетекать и в акции.

При этом если в марте казалось, что из-за внешних рисков логично полностью сместить фокус на бумаги экспортеров, которые защищают от девальвации, то сейчас видится более правильным смещение портфельной диверсификации в сторону ориентированных на внутренний рынок компаний. Например, в пропорции 60% экспортеры и 40% внутренние истории.

Среди экспортеров выделяем представителей нефтяного сектора, производителей цветных металлов, угольщиков. Говоря об ориентированных на внутреннее потребление компаниях можно выделить АФК Систему и ее дочек, топовые банки с фокусом на 2-3 года, продуктовый ритейл, возможно М.Видео и Яндекс.

Если риски по акциям не связанных с экспортом компаний инвестору кажутся завышенными, то он может заменить их более консервативными долговыми бумагами. В частности, это инфляционные ОФЗ, номинал которых растет вместе с индексом потребительских цен (ИПЦ). На мой взгляд, они в среднесрочной перспективе выглядят интересней ОФЗ-ПК, у которых купон привязан к ставке RUONIA (она обычно близка к ставке ЦБ РФ). Это обусловлено тем, что инфляция на горизонте года будет выше уровня средней ключевой ставки. Что касается ОФЗ с постоянным купоном, то они уже выглядят перекупленными по всей кривой. В этом плане корпоративные облигации интересней, так как по ним сейчас рекордно высокая премия по доходности относительно госбумаг (G-спред).

На рынке акций США в конце прошлой неделе также возобновились активные продажи. За четверг-пятницу индекс S&P 500 опустился с 4500 до 4270 п. Это снижение пока все еще укладывается в рамки широкого боковика, сформировавшегося в последние месяцы. Однако риски штурма его нижней границы остаются повышенными. Область нижних экстремумов этого года на 4115-4160 п. выступает ближайшей зоной технической поддержки и в то же время целью текущего нисходящего импульса.

Влияние тенденций по S&P 500 на российский рынок сейчас ограниченное. Корреляция после февраля существенно снизилась. Глобальные потоки/оттоки капитала в развивающиеся рынки сейчас не затрагивают рынок акций РФ. Для нас более важной является динамика цен на commodities.

В США сейчас в фокусе сезон отчетов. Согласно данным FactSet, из 20% отчитавшихся компаний индекса S&P 500 79% эмитентов показывают превышение чистой прибыли над уровнем прогнозов аналитиков Уолл-Стрит. В среднем показатель увеличился в IV квартале на 6,6% г/г. Лучше всех относительно консенсусов показывают себя акции сектора недвижимости и коммуникационной отрасли. Что касается выручки, то она лучше ожиданий у 69% отчитавшихся компаний.

Бумаги в фокусе

∙ Лукойл (-3,7%). Бумаги по-прежнему среди аутсайдеров. Наблюдались крупные продавцы. С начала апреля акции упали на 32,5%, что существенно хуже индекса МосБиржи и других нефтяных фишек. Просадка в Лукойле выглядит избыточной. Если не брать в расчет февральское падение, то уровень технической перепроданности максимальный с момента обвала в период пандемии в 2020 г.

Одним из поводов для распродаж в последние дни стал уход Вагита Алекперов с поста президента компании. Однако он позже объяснил свое решение персональными санкциями и нежеланием мешать развитию Лукойла. По его словам, он не собирается уезжать из России. Разъяснения основателя компании могут оказать поддержку бумагам сегодня.

∙ ГМК Норникель (-3,7%). Совет директоров рекомендовал финальные дивиденды за 2022 г. в размере 1166,22 руб. на акцию. Это около 5,6% по текущим котировкам. Сумма оказалась чуть ниже ожиданий. Дальнейшая дивидендная политика остается под вопросом. Вероятно, Норникель перейдет на новую формулу выплат, привязанную к определенному проценту свободного денежного потока (FCF). Подробностей на эту тему до лета мы, скорее всего, не узнаем.

∙ TCS Group (-8,6%). Бумаги остаются под сильным давлением. Появилась информация о ребрендинге в 2022 г. Ожиданий опережающей динамики относительно рынка пока нет, хотя перепроданность располагает к попытке сформировать полноценный технический отскок в ближайшие сессии.

∙ Самолет (-14%). Столь существенная просадка в прошлую пятницу не является результатом каких-то существенных изменений в бизнесе компании. Причина в экстремальной волатильности. Днем ранее капитализация девелопера выросла без новостей на 25%, так что откат на 14% выглядит понятным.

Отчеты и важные события

∙ Лента и Русагро опубликуют производственные результаты за I квартал 2022 г.

∙ Производственные результаты за I квартал представит Полиметалл. Компания также проведет День инвестора.

∙ ТГК-1 опубликует финансовые результаты по РСБУ за I квартал 2022 г.

∙ В США продолжается сезон корпоративных отчетов. Сегодня квартальные финансовые результаты представят Coca-Cola, VALE, Activision Blizzard и др.