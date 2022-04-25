На предстоящей неделе основным фактором для мировых рынков вновь станет переоценка инвесторами траектории ужесточения денежно-кредитной политики мировыми Центробанками. В частности, рынки опасаются, что из-за высокой инфляции ФРС на каждом из двух ближайших заседаний поднимет ставку на 50 б.п. Более того на заседании, которое состоится 4 мая, может быть рассмотрен подъем ставки на 75 б.п. Также инвесторы закладывают, что до конца года на всех оставшихся заседаниях процесс ужесточения ДКП продолжится. Плюс к этому, на майском заседании будет дан старт программе сокращения баланса ФРС, накопленного в рамках программ количественного смягчения, объем которой может быть увеличен относительно первоначальных планов. Это приведет к росту стоимости долларового фондирования и оттоку долларовой ликвидности с рынка, что негативно для широкого спектра рисковых активов. Дополнительно на рынок будет оказывать давление возможность ужесточения ДКП и другими ведущими Центробанками, в частности ЕЦБ и Банком Англии.

Вторым фактором продолжает выступать ситуация с коронавирусом в Китае. Правительство страны в отдельных регионах сохраняет карантинные ограничения, что ведет к пересмотру инвесторами траектории китайской и, как следствие, мировой экономик. Риски того, что коронавирус может перекинуть на другие регионы страны, что повлечет за собой расширение зоны карантинных ограничений, будет, как минимум, сдерживать активность покупателей.

Из макроэкономических событий на предстоящей неделе выделим публикацию индекса делового климата в Германии, индексу потребительских цен в Еврозоне и заказов на товары длительного пользования и индекса потребительского доверия в США. Плюс к этому будут опубликованы предварительные данные по ВВП Германии и США за первый квартала текущего года. Также инвесторы продолжат следить за сезоном отчетности компаний в Штатах.

Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро понедельника, то их можно охарактеризовать, как негативные. В Азии ведущие индексы теряют до 2,8%. Фьючерсы на основные американские индексы, после провала более чем на 2% в пятницу, сегодня теряют порядка 0,5%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent падает на 2,9%, торгуясь в районе 103,1 доллара за баррель.

В пятницу индекс Мосбиржи снизился на 1,7%, закончив день в районе 2 232 пунктов. Сегодня в ходе торгов преобладание продаж в российских акциях может сохраниться. Геополитические риски и существенное ухудшение внешнего фона окажут давление на наш рынок и приведут к его дальнейшему снижению. В этом случае индекс Мосбиржи в ходе торгов отступит в диапазон 2 000 — 2 200 пунктов, который выступает целью текущей волны снижения. В этом коридоре российский рынок может перейти в консолидацию с последующими попытками начать восстановление.

На валютной секции Московской биржи в пятницу рубль продемонстрировал разнонаправленное движение по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию дня доллар вырос на 0,9%, поднявшись до 75,5 рубля, евро, напротив, снизился на 0,1%, закончив торги чуть выше 80 рублей. Сегодня в начале торгов рубль попытается укрепиться по отношению к основным мировым валютам. Однако в дальнейшем, на фоне снижения поддержки со стороны экспортеров, доллар и евро могут отыграть утренние потери и перейти к росту. При этом тенденция к ослаблению рубля может сохраниться на горизонте текущей недели, а ближайшей целью роста пары доллар/рубль будет выступать отметка 80 рублей.