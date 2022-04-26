На российском рынке акций продолжают преобладать депрессивные настроения. Индекс МосБиржи начал неделю со снижения еще на 2%. Инвесторы не находят поводов для активных покупок при отсутствии позитивных драйверов.

Обороты торгов в понедельник были скромными — всего 22,5 млрд руб. Результаты среди голубых фишек сильно различаются. Вчерашнее падение не проходило широким фронтом. Так, тяжеловесные акции Лукойла и Норникеля закрылись в уверенном плюсе. Лучше рынка выглядели ритейлеры Лента и Магнит, а также девелоперы.

В то же время мощные распродажи прошли в бумагах компаний, которые зарегистрированы вне РФ: X5 Group, Яндекс, TCS Group, Полиметалл, Петропавловск, Русагро. Давление по этим инструментам отчасти обусловлено нерыночными факторами. Например, никакого ухудшения фундаментального кейса по X5 или Яндексу вчера не было. Во второй половине недели возможен существенный отскок по всем этим бумагам.

По индексу МосБиржи ситуация не улучшается. Он остается в рамках нисходящего канала. За последние 15 сессий рост был лишь 3 случаях. В качестве ближайшего технического ориентира снизу можно выделить район около 2120 п. Для слома нисходящего тренда нужно закрывать 1-2 сессии выше 2270-2300 п.

В условиях, когда ключевую роль на российском рынке играют миллионы частных инвесторов, крайне важен фактор общих настроений и сентимента. В таких ситуациях покупки усиливаются только после того, как начинается восходящая тенденция. Но для ее реализации нужен либо внешний позитивный драйвер (например, улучшение геополитической ситуации), либо мощное ускорение вниз и последующий столь же мощный технический отскок.

Волна снижения на этот раз коснулась даже рынка облигаций. При этом сильнее остальных падали именно ОФЗ, которые в предыдущие недели показывали опережающую динамику. Индекс корпоративных облигаций просел совсем незначительно (-0,28%). При этом индекс гособлигаций (RGBI) потерял 0,7%. Вероятно, основная фаза его роста уже позади. ОФЗ уверенно восстановились, а для дальнейшего подъема пока недостаточно драйверов. Необходимы четкие признаки замедления инфляции. Статистика по недельному показателю выйдет завтра.

При этом в корпоративных бондах идеи по-прежнему остаются и именно там можно все еще зафиксировать высокую доходность (14%+) на несколько лет вперед.

Ставку по льготной ипотеке снизят с 12% до 9%. Такое решение предложено президентом. К тому же программу продлят до конца года. Это позитивный фактор для акций публичных девелоперов: ПИК, ЛСР, Самолет Эталон. Все они вчера отыграли часть внутридневных потерь после появления новостей. Сегодня бумаги компаний могут снова выглядеть лучше рынка.

Также можно обратить внимание и на облигации обозначенных компаний. Доходности по девелоперам традиционно предполагают очень высокую премию к кривой ОФЗ. Фактор поддержки со стороны программы льготной ипотеки создает уверенность в финансовой устойчивости эмитентов. На Московской бирже торгуются облигации ПИКа, Самолета, ЛСР. Почти по всем бумагам доходность к погашению по вчерашним котировкам была выше 16%.

Падение commodities — тревожный момент. В понедельник на мировых рынках продолжилось снижение сырьевых товаров. Индекс Bloomberg Commodity Index потерял еще 1,7%. Цены на нефть Brent в моменте опускались ниже круглой отметки в $100 за баррель.

На сырье негативно сказываются как опасения по поводу массовых локдаунов в Китае, которые снижают совокупный спрос, так и риски стремительного замедления темпов экономического роста в мире. Вероятность рецессии в развитых странах в среднесрочной перспективе становится все выше за счет инфляции, энергетического кризиса (в некоторых регионах), сворачивания стимулов мировых ЦБ, а также увеличения средних процентных ставок. В этой ситуации риски общего охлаждения рынка commodities выглядят очень высокими.