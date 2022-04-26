Новая неделя началась с очередных распродаж российских акций. По итогам дня Индекс Мосбиржи потерял 2%. Однако снижение на этот раз шло не общим фронтом.

Намного лучше рынка отторговались акции «Лукойла», «Норникеля» и «Магнита», которые закрылись уверенным ростом. Что касается «Лукойла», то в нем давно назрел технический отскок — с начала апреля бумага практически безоткатно свалилась более чем на 30%. Сегодня с большой вероятностью отскок продолжится.

Наиболее сильные потери понесли банки: ВТБ подешевел на 3,5%, Сбер на 4,3%, а расписки TCS Group грохнулись на 16%. Фундаментально более сильно сейчас выглядит как раз банк «Тинькофф», который в наименьшей степени пострадал от санкций и смог перетащить к себе часть клиентов подсанкционных банков. Однако политические заявления основателя банка Олега Тинькова и его намерения продать свою долю не дают отыгрываться этому потенциалу. С очень большой вероятностью, Тиньков продаст свой пакет гораздо ниже его «справедливой» стоимости.

Сбер и ВТБ падали на распоряжении правительства РФ о невыплате дивидендов ВТБ. Но это далеко не новость, такое решение ожидалось рынком. Поэтому вчерашняя просадка двух крупнейших российских банков выглядит излишней, по ним можно ждать отскока.

Чуть-чуть улучшилась ситуация на рынке нефти. Вчера нефтяные котировки уходили под отметку 100 долларов за баррель, но закрепиться ниже не смогли. Сегодня баррель нефти стоит 103,5 доллара.

На нефть сейчас давят два фактора — это неважная ситуация с коронавирусом в Китае и высокие риски рецессии мировой экономики в совокупности с ожиданием ужесточения денежно-кредитной политики крупнейшими мировыми центробанками.

Поэтому об уходе нефти к 120 долларам пока можно забыть, сейчас важно удержать отметку 100 долларов за баррель.

На небольшом удорожании неплохо бы подрасти нефтянке. Вот только складывается впечатление, что в последнее время на все бумаги сектора денег не хватает: очень редко когда одновременно растут «Роснефть» и «Лукойл». «Роснефть» фундаментально гораздо сильнее «Лукойла», но сегодня стоит сделать ставку именно на последнюю бумагу из-за ее сильной перепроданности.

В целом же ситуация по рынку акций остается негативной. Индекс Мосбиржи торгуется в нисходящем канале, а вчера закрылся ниже промежуточной поддержки 2200 пунктов. Цель снижения расположена в районе 2000 пунктов. Лишь здесь стоит задумываться о новых среднесрочных покупках.

Рубль вырос к доллару более чем на 3%. Впереди у пары доллар-рубль зона сильного сопротивления 70-73. Ниже отметки 70 руб за доллар рублю в прошлом году закрепиться не удалось.

Сейчас российскую валюту будет поддерживать налоговый период. Но впереди майские праздники, в преддверии которых многие захотят увеличить долю валюты в портфелях. Поэтому нет особой уверенности в том, что паре удастся преодолеть рубеж 70 руб за доллар до конца апреля.