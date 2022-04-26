Во вторник, 26 апреля, мировые фондовые индексы преимущественно демонстрируют положительную динамику. В понедельник на американских биржах наблюдалась повышенная волатильность, основные фондовые индексы начали торги снижением в пределах 1%, но к концу выбрались в «зеленую» зону. Индекс Nasdaq Composite по итогам торговой сессии поднялся на 1,3%, а индексы DJIA и S&P 500 подросли на 0,7% и 0,6% соответственно. Европейские индексы во вторник начали торги небольшим ростом. Для китайского рынка определяющим фактором остается сокращение деловой активности из-за вспышки коронавируса.

Рынок продолжает закладывать агрессивное поднятие базовой процентной ставки и сокращение баланса. На прошлой неделе после выступления Джерома Пауэлла рынок окончательно поверил в то, что повышение ставки на 50 базисных пунктов будет базовым сценарием на майском заседании ФРС, которое состоится уже на следующей неделе.

Из макроэкономической статистики сегодня в Японии выйдут данные по безработице за март. В Соединенных Штатах обращаем внимание на статистику по заказам на товары длительного пользования за март, по продажам на первичном рынке жилья за март, по индексу доверия потребителей от Conference Board за апрель. Также API опубликует еженедельные данные по запасам нефти. В четверг и пятницу выйдут предварительные данные по ВВП США, Германии и еврозоны за I квартал.