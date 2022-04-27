МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Вчера российский рынок акций неожиданно мощно вырос. Индекс Мосбиржи взлетел на 6%. Покупки шли практически по всему спектру "голубых фишек".

В лидеры роста выбились "Газпром" и Сбербанк, прибавившие свыше 9%. Акции газовой монополии являются одной из самых привлекательных бумаг российского рынка. Однако риском для них остается снижение объема поставок из-за нежелания ряда "недружественных стран" перейти на оплату газа рублями. Так, по СМИ прошла информация о закрытии вентиля в Болгарию и Польшу.

Но с большой вероятностью можно ожидать, что основные европейские потребители газа не смогут отказаться от газпромовских поставок, а небольшое снижение экспорта будет компенсировано ростом цены. Вчера торги спотовым газом в Европе закрылись чуть ниже 1100 долларов за тысячу кубов.

По-прежнему сохраняем пессимистичный взгляд на акции банков. В пятницу Банк России, безусловно, снизит ключевую ставку, что оживит рынок кредитования. Но на прошлогодние финансовые показатели банки выйдут очень нескоро.

Во вчерашнем празднике не поучаствовала "Роснефть", прибавив за день скромные 0,6%. В любой момент бумага может броситься догонять ушедший вперед рынок. Техническим сопротивлением является отметка 400 руб, при ее пробое рост должен ускориться.

Внешний фон сегодня благоволит покупкам. После вчерашнего падения американских фондовых индексов на 2,4-4%, фьючерсы на американские индексы с утра растут на процент. Корреляции российского рынка акций с западным давно уже нет, но небольшой оптимизм на зарубежных площадках будет морально поддерживать российских "быков".

Нефть подрастает на 0,5%, перешагнув через отметку 105 долларов за баррель, и это также играет в пользу покупки акций нефтянки.

Наибольшие опасения внушает доллар, который продолжает укрепляться. Так что в любой момент рост американских индикаторов может прекратиться.

Однако в целом, о сломе зародившегося в начале месяца нисходящего тренда по Индексу Мосбиржи говорить рано. Впереди майские праздники, в преддверии которых желание зафиксировать спекулятивную прибыль и сократить долю акций в портфелях возрастет. Поэтому к развороту рынка вниз нужно быть готовым.

Рубль в паре с долларом начал вчера тестировать диапазон сильной поддержки 70-73. Вчера в последние минуты торгов прокатилась волна покупок доллара, в результате чего по итогам сессии российская валюта подешевела на 0,5%. Скорее всего, сегодня штурм диапазона 70-73 продолжится, но преодолеть его пока будет очень сложно опять-таки из-за приближения майских праздников.