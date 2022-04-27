Российский рынок акций показал мощный отскок после продолжительного падения. Индекс МосБиржи вырос на 6%, вернувшись выше 2300 п.

Обороты торгов также резко подскочили, оказавшись максимальными за три недели. Однако столь значительное движение едва ли является эффектом шортсквиза, ведь значительного навеса из коротких позиций не могло сформироваться на фоне действующих ограничений.

В первую очередь вчера росли наиболее ликвидные российские акции. Индекс голубых фишек прибавил 6,9%, тогда как индекс акций компаний средней и малой капитализации поднялся лишь на 1,5%. Среди тяжеловесных бумаг наибольший прирост показали Газпром, Лукойл и Сбербанк. Все три акции выросли на 9%.

Между тем, остановилась волна распродаж в бумагах компаний, которые зарегистрированы не в РФ. При стабильном фоне в ближайшее время в них может наблюдаться поступательное восстановление после сильных распродаж. Например, это касается следующих эмитентов: X5 Group, Яндекс, TCS Group, Полиметалл, Петропавловск, Русагро, Глобалтранс, Ozon.

По индексу МосБиржи во вторник произошел пробой наверх затянувшегося нисходящего канала. Сегодня необходимо как минимум удержаться от соразмерного снижения вниз. Закрепление выше 3270 п. на горизонте пары сессий будет означать слом падающей тенденции. Наверху в качестве ближайших технических ориентиров можно выделить отметки 2425 п. и 2500 п.

В условиях, когда основную роль на нашем рынке играют миллионы частных инвесторов, крайне важен фактор общих настроений. В таких ситуациях покупки усиливаются после того, как начинается восходящая тенденция. Сейчас крайне важно удержаться от отката к уровням понедельника, так как необходимо исправить негативный сентимент.

При этом есть уверенность, что при спокойном фоне любой откат теперь будет сталкиваться с активизацией покупателей, которые по традиции ждали завершения down-тренда и не успели купить на столь резком отскоке. Поэтому локальные просадки можно рассматривать в качестве возможности для покупок с фокусом на горизонт хотя бы от нескольких месяцев. Причем это касается не только экспортеров, но и акций, ориентированных на внутренний рынок компаний.

Новая серия газового кризиса. Во вторник появились сообщения, что Польша перестала получать газ из России, отказавшись от оплаты по новой схеме в рублях. Позже еще и болгарская компания Булгаргаз со ссылкой на Газпром экспорт заявила, что поставки в страну могут быть остановлены с 27 апреля, так как они также не согласны с новой схемой оплаты. На этом фоне цены на газ на хабе в Нидерландах выросли на 6% до $1150. Сегодня подъем наверняка продолжится.

Доля Польши и Болгарии в 2020 г., когда еще не было такого масштаба антироссийских санкций, в общем объеме экспорта Газпрома в Европу составляла всего 6,8%. При этом цены на газ на отказе от "покупок за рубли" могут вырасти гораздо сильнее, компенсировав для Газпрома негативный эффект.

Для акций Газпрома дополнительным драйвером в ближайшее время станет публикация финансового отчета за 2021 г. по МСФО. Ну а в перспективе следующих недель в центре внимания — дивидендный вопрос. В базовом сценарии рынок ожидает выплату 45-50 руб. на акцию, что эквивалентно 50% чистой прибыли по МСФО. У участников рынка нет 100%-ой уверенности в таком раскладе, так что если подобная рекомендация будет дана советом директоров, то это может вызвать уверенный импульс роста.

На валютном рынке ситуация с курсом рубля постепенно стабилизируется. Пара USD/RUB в последние пять сессий отскакивает от области 71,5-73. Эта зона сейчас выступает ближайшие областью поддержки. По мере спуска к ней экспортеры, которым увеличили срок для реализации 80% валютной выручки с 3 до 60 дней, могут ее придерживать. При этом причин для по-настоящему мощной девальвации рубля сейчас не наблюдается. В случае локальных импульсов доллара в сторону 78-82 объем предложения валюты вновь существенно увеличится.

Поэтому по USD/RUB тактика на ближайшую перспективу предполагает краткосрочную торговлю в боковом коридоре: покупка при спуске к 73 и ниже, а затем продаже на волнах роста в сторону 80.

Бумаги в фокусе

Газпром (+9,4%). Акции оказались в лидерах по обороту (10,2 млрд руб.). Техническая картина очень похоже на ту, что мы видим в индексе МосБиржи. Для формирования восходящей тенденции важно удержаться выше 210-215 руб.

Сбербанк-ао (+9,3%). С локальных максимумов в начале марта акции за три недели упали на 34%. Вчерашний рывок наверх позволил отыграть лишь пятую часть того снижения. Пока это лишь технический отскок. Пока нет уверенности в полном развороте наверх.

Во вторник значительно сократился дисконт обыкновенных акций Сбербанка к привилегированным. Однако соотношение АО/АП пока все еще находится ниже 1, что фундаментально неоправданно. Справедливый уровень соотношения, на наш взгляд, в текущей ситуации может быть ближе к 1,10.

Аэрофлот (+4%). На пятницу назначили заседание совета директоров компании, в ходе которого будет обсуждаться вопрос дополнительной эмиссии акций, в том числе цены размещения. Ранее в прессе проявлялись сообщения, что допэмиссия может быть на 107 млрд руб. Это уже вторая допэмиссия за последние годы. Ранее доля акционеров была размыта на фоне кризиса из-за пандемии на 80 млрд руб. (по 60 руб. за акцию).

Юнипро (+3,4%). Опубликован операционный отчет за I квартал 2022 г. Результаты в целом неплохие. За первые три месяца электростанции совокупно выработали 14,7 млрд. кВт.ч электроэнергии. Это на 14,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 г.

Исторически ключевым фактором инвестиционной привлекательности бумаг Юнипро выступали стабильно высокие дивиденды. В 2022 г. компания планировала направить акционерам 20 млрд руб. или 0,317 руб. на акцию (22,7% по текущим ценам). Но в новых условиях мы видим повышенные риски для выплат, так как ключевым держателем пакета акций является иностранная компания Uniper (83,7%). Из-за возможных проблем с перечислением дивидендов мажоритарию есть высокий риск, что они будут отложены или отменены. В связи с этим пока какой-то инвестиционной идеи в бумагах не наблюдаем.

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Сегодня выходит недельная статистика по инфляции в РФ. Эти данные крайне важны для оценки тенденций в экономике. В прошлую среду вышли цифры, указывающие на существенное замедление инфляционного давления (до +0,2% за неделю). Сегодня мы увидим, был ли это статистический шум или же индекс потребительских цен действительно сохранится на низких уровнях. Это было бы позитивным моментом как для российских акций, так и для облигаций.

Кроме того, ЦБ мог бы в такой ситуации в эту пятницу опустить ключевую ставку сильнее, чем ожидает рынок. Консенсус предполагает ее снижение с 17% до 15%. Но, на мой взгляд, нет никаких препятствий для более агрессивного смягчения ДКП. Сейчас в фокусе должна быть не инфляция, а стимулы для перестройки экономики. Необходимо наращивать импорт и поддерживать импортозамещение. Без дешевого кредита в будущем мы получим всплеск "инфляции предложения", с которой уже не получится бороться высокой ключевой ставкой.