Цены на нефть во вторник подскочили на фоне новостей о сокращении поставок российского газа в европейские страны и заявлений Китая, который хочет поддержать пораженную COVID-19 экономику. Фьючерсы на Brent вчера развернулись, днем ранее коснувшись уровня $100 за баррель. В случае дальнейшей эскалации напряженности на энергетическом рынке Европы котировки могут продолжить рост с первой целью в районе $109-110 за баррель.

Во вторник Центральный банк Китая пообещал усилить поддержку экономики в рамках "разумной денежно-кредитной политики". Фокус будет на отраслях промышленности и малого бизнеса, сильно пострадавших от пандемии. Поддержка регулятора может ослабить негативное влияние шанхайского карантина на экономику страны, которая является вторым крупнейшим потребителем нефти в мире. Надежда на это ослабила давление на нефтяные цены на вчерашней сессии и дала повод для увеличения длинных позиций спекулянтами.

В СМИ, в частности в The Washington post, появились сообщения о том, что Газпром уведомил контрагентов в Польше и Болгарии о приостановке поставок газа после того, как последние отказались оплачивать газ по новой схеме, предполагающей конвертацию в рубли. Интерфакс сообщает со ссылкой на данные европейских газотранспортных операторов, что с раннего утра 26 апреля Польша не получает природный газ с востока по газопроводу "Ямал-Европа".

Напряженность с поставками углеводородов из России возвращает эти риски в фокус внимания участников рынка, что поддерживает рост цен. Между тем данные Bloomberg показывают, что к 22 апреля танкерные отгрузки российской нефти остаются высокими. Традиционно растет доля грузов без конечного пункта назначения, что может преследовать цель обхода санкций. Среднесуточные поставки нефти в третью неделю апреля составили 4 млн б/с, что на 25% больше уровней предыдущей недели.

Предварительные данные от API по запасам в США показали скачок запасов нефти на 4,8 млн барр. Запасы на терминале в Кушинге выросли на 1,1 млн барр. Запасы бензина сократились на 3,9 млн барр., запасы дистиллятов выросли на 431 тыс. барр. Данные выглядят неоднозначно, выраженной реакции в котировках Brent после публикации доклада не наблюдается. Сегодня официальные данные в 17:30 по МСК представит EIA. Они могут быть более показательными для рынка.

Сегодня с утра фьючерсы на Brent растут на 0,9% и торгуются в районе $105,9 за баррель.