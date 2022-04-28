В среду, после провала днем ранее, мировые рынки продемонстрировали умеренное снижение. Потеря силы негативного импульса связана с желанием части игроков зафиксировать прибыль по спекулятивны "коротким" позициям в акциях. Инвесторы продолжают оценивать риски, связанные с предстоящим активным ужесточением денежно-кредитной политики в США и ситуацией с распространением коронавируса в Китае. Оба фактора в среднесрочной перспективе негативны для рынков и будут способствовать замещению рисковых активов защитными инструментами в портфелях инвесторов. На таком фоне индексы MSCI World и MSCI EM, показывающие ситуацию на развитых и развивающихся рынках соответственно, снизились на 0,1% и 0,5%. При этом в США индексы Dow Jones и S&P500 смогли даже отыграть часть потерь вторника, прибавив по итогам дня порядка 0,2%. Однако данное движение вполне укладывается в рамки коррекционного восстановления при сохранении негативного тренда.

Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро четверга, то их можно охарактеризовать, как умеренно позитивные. В Азии ведущие площадки растут в пределах 1,4%. Исключение составляет рынок Китая, снижающийся на 0,5% на фоне опасений относительно динамики китайской экономики из-за введенных карантинных ограничений. Фьючерсы на основные американские индексы прибавляют до 0,8%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent теряет 1,4%, торгуясь в районе 103,4 долларов за баррель. Из макроэкономических событий сегодня выделим публикацию недельной статистики по заявкам на пособие по безработице и предварительных данных по ВВП США за первый квартал.

В среду индекс Мосбиржи продолжил рост, прибавив по итогам дня 4,6% и поднявшись до 2 424 пунктов. Отметим, что за последние два дня, несмотря на отсутствие существенных поводов для уверенного подъема, российский рынок вырос более чем на 10%. Это создает предпосылки для перехода инвесторов к фиксации прибыли по длинным позициям в наших акциях в преддверии длинных выходных. Этот фактор уже сегодня может способствовать коррекционному снижению российских бумаг. В сложившихся обстоятельствах в ходе торгов ожидаем отступления индекса Мосбиржи в диапазон 2 350 — 2 400 пунктов.

На валютной секции Московской биржи по итогам среды рубль укрепился по отношению к основным мировым валютам. Так, доллар к концу сессии снизился на 1%, закончив день в районе 72,8 рубля, евро упал на 2%, отступив до 75,3 рубля. Сегодня ожидаем попыток основных мировых валют перейти к восстановлению. В преддверии длинных выходных некоторые участники торгов могут переаллоцировать часть портфеля из рублевых активов в валюту для снижения рисков, что будет способствовать покупкам в американской валюте и ее восстановлению. В сложившейся ситуации пара доллар/рубль может попытаться выйти выше отметки 73,6 рубля, под которой доллар торговался предыдущие три сессии.