Вчера рост российского рынка акций продолжился: Индекс Мосбиржи вырос на 4,6%. Как и днем ранее, никаких новостных поводов для столь активных покупок не было. Сейчас главенствующую роль в динамике рынка играют частные инвесторы, а они с большой охотой присоединяются к намечающимся восходящим трендам, боясь, что акций на всех не хватит.

И все-таки можно задуматься о фиксации прибыли последних двух дней, хотя бы частичной.

В первую очередь, это относится к "Яндексу", взлетевшему вчера на 9,2%. Компания показала в первом квартале убыток, вопрос с держателями конвертируемых облигаций на сумму 1,25 млрд долларов не урегулирован. Бумаги компании будут коррелировать с Индексом NASDAQ, который окажется под сильным давлением в случае повышения ставки ФРС США на 0,5 п.п.

Продолжаем пессимистично смотреть на "Аэрофлот", выросший вчера на 7,4%. Завтра планируется обсудить вопрос о докапитализации компании, таким образом, доля миноритариев будет размыта. С учетом гигантского спада в авиационной отрасли, удорожания топлива и удлинения некоторых маршрутов, высоких рисков того, что рейсы на юга в пик сезона отпусков не откроются, можно предполагать, что нынешняя докапитализация "Аэрофлота" — далеко не последняя.

Слабо выглядят и банки, балансовые показатели которых по году упадут в разы. С учетом санкционных блокировок их активов, не очень понятен истинный капитал крупнейших банков.

Завтра пятница, после которой будут длинные неторговые дни. И это также говорит в пользу сокращения лонгов.

А вот "Газпром" и "Роснефть" пока можно смело держать. По сообщениям СМИ, складывается впечатление, что крупнейшие европейские потребители перейдут на оплату газа рублями. Демарш Польши и Болгарии в этом процессе погоды для "Газпрома" не сделает: либо "Газпром" компенсирует эти небольшие потери за счет роста мировой цены на газ, либо за счет увеличения продажи газа в другие страны, от которых и будут "питаться" поляки и болгары.

"Роснефть", кстати, в росте последних дней участвовала слабо. Неплохо бы ей догнать ушедший вперед рынок. Возможно, это произойдет как раз за счет тех средств, которые освободятся в результате фиксации прибыли.

Однако все вышеизложенное не является свидетельством агрессивной распродажи акций с открытием рынка. Возможно, мы еще немного подрастем.

Пара доллар-рубль ушла в диапазон технической поддержки 70-73. С очень большой вероятностью он будет пройден вниз, но, возможно, уже в мае. Сейчас экспортеры сократят продажу валютной выручки, желая пересидеть первомайские праздники в твердой валюте.

Однако на рынок в любой момент могут выйти доллары и евро, уплачиваемые за поставки российского газа и привести к сильному росту рубля.

В любом случае открытие позиций против рубля пока выглядит очень рискованным.