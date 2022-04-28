Согласно вышедшим 27 апреля данным от МЭА, за прошедшую неделю запасы сырой нефти в США увеличились на 0,692 млн баррелей (МБ) против снижения на 8,020 МБ неделей ранее. При этом рост резервов значительно недотянул до консенсус-прогноза в 2 МБ. Запасы бензина также снизились на 1,573 МБ (ожидалось увеличение на 0,808 МБ), дистиллятов — на 1,449 МБ (прогнозировалось сокращение на 0,292 МБ). После публикации этой статистики котировки Brent перешли к росту после снижения на протяжении всего дня и за первые 30 минут выросли до $104,58 за баррель, прибавив в цене более $1.

До конца апреля не ожидается публикаций новой статистики запасов, заседаний ОПЕК+ и прочих важных для этой сферы плановых событий. Как следствие, на наш взгляд, котировки Brent могут сохранять импульс к росту в течение торговой недели на фоне слабого расширения запасов в США и достигнут к ее завершению отметки в $108,50 за баррель.

Однако существуют серьезные риски со стороны стран ЕС, которые готовят шестой пакет ограничительных мер в отношении РФ. В настоящий момент обсуждается полное эмбарго на экспорт российской нефти или ограничение ее стоимости для импорта в страны ЕС. Если эмбарго будет согласовано в течение нескольких дней, котировки Brent могут сделать резкий рывок в диапазон $115-120 за бочку. В случае принятия решения об ограничении закупочных цен на российскую нефть нефтяные цены начнут снижаться в коридор $97-100 за баррель. Мы склонны считать, что правительство России будет вынуждено согласиться с последним из упомянутых требований, так как переориентировать весь экспорт черного золота из стран ЕС на азиатские рынки в ближайшее время невозможно.

В чуть более отдаленной перспективе, в мае, цены на нефть, на наш взгляд, начнут корректироваться на фоне высвобождения запасов "черного золота" из резервов стран МЭА. Однако хотим подчеркнуть, что новый пакет санкций от ЕС может обусловить появление новых важных переменных на мировом рынке энергоресурсов.