Доллар в мире продолжает резко укрепляться — индекс DXY поднялся до 102,7 пунктов. Это максимальные уровни с пика ковидного кризиса в марте 2020 года. С начала месяца индекс DXY вырос на 4,5%, с начала года — на 7,3%.

Основными факторами укрепления доллара являются ожидания резкого ужесточения монетарной политики ФРС и возросший спрос инвесторов на защитные активы в условиях замедления мировой экономики.

Украинский конфликт и антиковидные локдауны в Китае нарушают цепочки поставок, замедляют мировой экономический рост и подстёгивают глобальную инфляцию. Для сдерживания рекордной за 40 лет инфляции в США — в марте 8,5% против таргета 2% — ФРС в ближайшие месяцы продолжит резко ужесточать денежно-кредитную политику.

В следующую среду американский ЦБ, как ожидается, повысит процентную ставку сразу на 50 б.п., до 1,0%. Кроме этого, ФРС, вероятно, объявит о сокращении портфеля облигаций на своём балансе, которое начнётся с июня и ускорится до $95 млрд в месяц.

Рост стоимости долларового фондирования и изъятие долларовой ликвидности позитивен для американской валюты и негативен для большинства классов активов.

Управляющие ФРС выражают готовность быстро поднять целевую ставку до нейтрального уровня, который оценивается в 2,5%. При этом рынок фьючерсов на ставку закладывает ещё более резкое ужесточение. Рынок ожидает, что ФРС на следующем заседании в июне повысит ставку сразу на 75 б.п., до 1,75%, затем на 50 б.п. в июле, до 2,25%.

На конец года рынок фьючерсов ожидает подъем ставки ФРС до 3%, а пик по ставке в этом цикле ожидается в середине следующего года на уровне 3,5%. Эти ожидания провоцируют резкий рост доходностей гособлигаций США и других рыночных процентных ставок, которые сдерживают кредитование и снижают ожидания по экономическому росту.

Крепость доллара также объясняется слабостью других основных валют — евро и юаня. Европейская валюта в большей степени, чем США страдает от украинского конфликта и разрыва экономических связей с Россией. Углубление конфликта ЕС с РФ из-за оплаты российского газа также негативно сказывается на настроениях европейских потребителей и курсе евро.

В свою очередь, слабость юаня обусловлена новой волной ковида в Китае и политикой нулевой терпимости к вирусу в стране. Локдауны в КНР (включая Шанхай и Пекин) привели к существенному сокращению мобильности и объемов промышленного производства.