Российский фондовый рынок к середине дня оставался в коррекционном плюсе, но приостановил повышение у ближайших сопротивлений. Индекс Мосбиржи к 14.20 мск вырос на 1,07%, до 2450,29 пункта, а долларовый РТС увеличился на 1,45%, до 1065,29 пункта.

Рубль на Форекс к середине дня продолжал укрепление к доллару и евро, прибавляя в пределах 2%, и располагался у 72,50 руб. и 76,50 руб. соответственно, у очередных многомесячных максимумов. На Мосбирже российская валюта росла в пределах 1%, находясь у 72 руб. и 75 руб. соответственно.

Эмитенты

Наибольший рост к середине сессии показывали адр HH.ru (+8,89%), бумаги Petropavlovsk (+6,013%), котировки ИнтерРАО (+5,022%), Яндекса (+3,10%) и ЛУКОЙЛа (+2,46%).

Повышение по большинству бумаг в четверг проходило в рамках общей восходящей коррекции, при этом многие эмитенты отступили от достигнутых в самом начале торгов локальных пиков.

Яндекс при этом договорился о продаже сервисов "Дзен" и "Новости" группе VK, что стало вполне ожидаемым шагом. Сделка потребует одобрения ФАС.

С технической точки зрения акции ЛУКОЙЛа растут вместе со всем рынком и подошли к важному краткосрочному сопротивлению 4800 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика) в условиях ослабления нисходящего тренда по ADX, который может смениться на противоположный. У текущих отметок в случае закрепления выше сопротивления 4800 руб. может сложиться удачный момент для наращивания краткосрочных "лонгов" по бумагам с расчетом на развитие отскока в район 5400 руб., а далее — к 5870 руб. (верхняя полоса Боллинджера дневного графика). Открывать новые "длинные" позиции уже сейчас, однако, рискованно — котировки могут отступить от сопротивления и в этом случае, скорее всего, проверят на прочность уровень 4000 руб.

В лидерах снижения находились акции АЛРОСы (-1,83%), гдр VK (-1,34%), гдр Fix Price (-1,31%) и обыкновенные акции Сбербанка (-0,96%).

VK в четверг сообщила о росте чистого убытка в 1-м квартале по МСФО в 22 раза, при этом выручка эмитента увеличилась на 9%, а EBITDA снизилась на 51% г/г до 2,96 млрд руб. (прогноз —45% г/г до 3,36 млрд руб.)

Внешний фон: умеренно позитивный

Биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии прибавлял около 1,6%. Рынок пребывал в приподнятом настроении на фоне публикации ряда позитивных квартальных отчетностей, в частности TotalEnergies, Barclays,Volvo и Standard Chartered. Позже на биржах ждут данных о вероятном замедлении потребительской инфляции Германии в апреле с 7,3% до 7,2% г/г.

Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня не показывали однозначной динамики, изменяясь менее чем на 0,5% и ощущая неуверенность вблизи средних полос Боллинджера дневных графиков (106 долл и 101,50 долл соответственно). Котировки американского сорта пытались стабилизироваться выше указанного уровня, но в целом на рынке в ожидании новых значимых сигналов наблюдалось боковое движение.

Биржи США: позитивный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ коррекционно прибавлял около 1,6% после публикации оптимистичных квартальных результатов и прогнозов Qualcomm, Eli Lilly, Merck&Co, Caterpillar и других эмитентов. В целом американский рынок краткосрочно выглядит перепроданным, в связи с чем может предпринимать попытки роста, но остается под среднесрочным нисходящим давлением. Подпортить настрой инвесторов в течение дня могут данные о заметном замедлении темпов роста экономики США в 1-м квартале.

События дня:

• предварительный индекс потребительских цен Германии в апреле (15.00 мск)

• недельное число обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)

• предварительный ВВП США в 1-м кв. 2022 г. (15.30 мск)

• финансовые результаты Газпрома, РусГидро, Энел России, Евраза за 1-й кв. 2022 г.

• совет директоров ЛУКОЙЛа

• совет директоров банка "Санкт-Петербург" обсудит дивиденды за 2021 г.

• квартальные отчетности Apple, Amazon.com, Mastercard, Intel, McDonald's, Twitter

Рынок внутри дня

Общий настрой: На российских биржах наряду с зарубежными площадками в четверг сохранялся оптимизм, который во многом был вызван оптимистичным продолжением сезона квартальных отчетностей. Индексы Мосбиржи и РТС при этом ожидаемо приостановили темпы повышения у ближайших сопротивлений 2500 и 1000 пунктов. У указанных значений перед рынком встает вопрос о смене краткосрочного тренда на восходящий, в связи с чем инвесторы наверняка вскоре будут искать фундаментальные поводы для продолжения покупок или приступят к фиксации прибыли.