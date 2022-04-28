Средства из бюджета быстро восстановили ликвидность после налоговых платежей. После проведения основных налоговых платежей апреля показатель профицита ликвидности в банковской системе в значительной мере восстановился. К четвергу значение составило 1,5 трлн руб., что соответствует уровням середины месяца перед началом налогового периода. При этом показатель резко увеличился накануне — почти на 950 млрд руб. Это стало результатом, главным образом, резкого сокращения задолженности банков по недельному РЕПО с ЦБ. Кроме того, банки погасили часть задолженности по обеспеченным кредитам и увеличили объем размещения на депозитах постоянного действия.

Сокращение задолженности перед ЦБ и восстановление величины профицита в системе стало возможным благодаря ликвидности от Федерального казначейства (в виде размещения средств на банковские депозиты) и притоку средств по бюджетному каналу. Так, с учетом данных источников в систему пришло 849,1 млрд руб., компенсировав значительную часть оттока на налоги в начале недели (более 1 трлн руб.).

Приток бюджетной ликвидности притормозит Ruonia, но эффект от налоговых платежей помешает ставке сразу отыграть смягчение политики ЦБ. Ставка Ruonia по итогам вторника подросла на 6 б.п. — до 16,31%. Ее отрицательный спред к ключевой ставке сократился до 69 б.п., что стало минимумом с конца марта, когда банки также завершали налоговый период. С учетом притока бюджетной ликвидности сразу после налоговых платежей можно ожидать, что ставка до конца недели больше не будет расти. В то же время эффект от налоговых выплат, вероятно, помешает Ruonia полноценно отыграть смягчение процентной политики в первые торговые дни мая.

Доллар получает поддержку на уровне 72, рубль может кратковременно отступить после решения ЦБ. На локальном валютном рынке рубль тестирует в четверг отметку 72 по доллару. Ниже данного уровня пара доллар/рубль находилась в последний раз 8 апреля, то есть перед внеплановым снижением ключевой ставки ЦБ с 20% до 17%. Вероятно, сейчас можно ожидать повторения ситуации: до завтрашнего дня у рубля еще будет возможность преодолеть 72 по USD, однако затем позиции российской валюты временно скорректирует понижение ключевой ставки регулятором.

Отметим, что накануне недельная инфляция снова перешла к росту (с 0,20% до 0,25%), однако, на наш взгляд, это не должно повлиять на завтрашнее решение ЦБ по снижению ставки, как минимум, на 200 б.п. — до 15%.