Торговая динамика была смешанной. Лидерами роста стали акции TCS (TCSG 2 700, +7,14%): 35% акций группы меняют владельца. Аутсайдерами на фоне публикации отчетности оказались акции VK (-6,41%). Пара USD/RUB торговалась вблизи отметки 73, EUR/RUB — около 75.

СД Банка России проведет заседание по монетарной политике. Мы ожидаем снижения ключевой ставки на 200 б.п., до 15% годовых. Шок на валютном и фондовом рынке прошел, необходимость высокой ставки для защиты рубля отпала. Инфляция подскочила, по предварительным данным, до 17,5%, проинфляционные факторы по-прежнему преобладают. Вместе с тем инфляция не создает спроса на валюту как на защитный актив, так как предложение сильно давит на курс, а уравновесить его нечем. Снижение ставки поможет экономике в непростой период: бу дут снижаться ставки по кредитам населению и бизнесу, заработает облигационный рынок. Также произойдет постепенное вытеснение денег из депозитов, доходность которых будет отставать от инфляции на 3-7 п.п., в акции. В мае вероятно дальнейшее снижение ставки на 100-200 б.п., что, на наш взгляд, еще не отыграно рынком.

Ожидаем смешанную динамику. На локальном рынке в фокусе отчетность Ozon по МСФО. Ориентир для пары USD/RUB: диапазон 72,5-73,5. Прогноз для индекса Мосбиржи: 2400-2500 пунктов.