Индекс МосБиржи в четверг добрался до круглой отметки 2500 п. после чего началась поступательная коррекция. С минимумов подъем рынка составил 15%. Этого оказалось достаточно, чтобы у участников рынка появилось желание начать фиксировать длинные позиции.

Торговая активность на таком развороте стала пиковой — обороты в акциях выросли до 60,9 млрд руб. Это лучший результат за три недели. В рамках вчерашнего отката наибольший вклад в движение вниз внесли упавшие акции Сбербанка и ВТБ, а также тяжеловесные бумаги Лукойла.

Сильные колебания в акциях. Мы видим, что российский рынок сейчас очень амплитудный. Без каких-либо дополнительных фундаментальных оснований происходят движения на несколько процентов в течение минут. Это эффект от невысокой ликвидности и отсутствия крупных участников способных сдерживать мощные импульсы объемными заявками.

На этой неделе уже несколько раз отмечал, что наш рынок становится очень зависим от психологии —рыночного сентимента. Это обусловлено тем, что ключевой движущей силой стали частные инвесторы. Именно они определяют тренд.

При этом привычные ранее поводыри (западные индексы) почти не играют никакого значения. Корреляция между S&P 500 и нашими индексами отсутствует. Некоторое влияние еще оказывают сырьевые цены, но, например, пока котировки Brent колеблются в широком боковом коридоре, их значимость пониженная. А вот если цены на нефть пойдут ниже $95-100, то тогда российский рынок уже переключится на этот фактор и будет более чутко на него реагировать.

Краткосрочный взгляд на индекс МосБиржи сейчас смешанный. С одной стороны, ранее был пробит наверх нисходящий тренд. С другой — уже начался технический откат, а внешних поводов для оптимизма недостаточно. Сегодня наверняка снова увидим высокую амплитуду колебаний. Для сохранения растущей формации необходимо оставаться выше области 2300-2330 п. Если вдруг котировки закрепятся ниже этой зоны, то рыночный сентимент вновь ухудшится.

Сегодня добавляется фактор пятницы из-за длинных выходных. В понедельник и вторник торги на фондовом рынке Московской бирже проводиться не будут. Держатели спекулятивных длинных позиций в этой ситуации склонны будут сокращать их, в лучшем случае — не наращивать. А учитывая высокую значимость частных инвесторов, о чем выше уже было сказано, этот момент становится еще более важным.

Поэтому при прочих равных можно предположить, что ликвидные акции, в которых нет какой-то краткосрочной корпоративной истории, как, например, в Газпроме или TCS Group, могут выглядеть относительно слабо.

Санкционные угрозы. Издание The Wall Street Journal вчера сообщило, что Германия уже не выступает против эмбарго на российскую нефть. Других подтверждений этой информацию пока не появлялось, однако это тревожный звонок для акций нефтяного сектора. Можно предположить на основе здравой логики, что крайние меры все-таки не будут приняты из-за высокой зависимости Европы от поставок нефтепродуктов из России. Но мы видим, как в последнее время политики в ЕС побеждают экономику, поэтому ничего исключать нельзя. Они жертвуют экономическим ростом региона и не обращают внимания на риски дальнейшего ускорения инфляции.

Заседание Банка России — центральное событие недели. Результаты объявят в 13:30 МСК. А в 15:00 МСК пресс-конференцию с Эльвирой Набиуллиной.

Консенсус-прогноз предполагает снижение ключевой ставки с 17% до 15%. Вероятность такого варианта наиболее высокая. Однако, на мой взгляд, у регулятора сегодня есть все основания сделать шаг на опережение и более быстрыми темпами смягчить денежно-кредитную политику (ДКП).

За последний год решение ЦБ РФ не всегда совпадало с консенсусом экспертов и рынка в целом. Допускаю, что это может произойти и сейчас. Но если ранее регулятор обычно отклонялся от рыночных ожиданий исключительно в сторону более жесткой ДКП, то сегодня ситуация явно поменялась. Регулятор вынужден смещать фокус с инфляционных рисков в сторону поддержки и перестройки экономики. Ставку можно опустить к 13-14%, учитывая спад потребительской активности и инфляционных ожиданий населения.

Так, ставки по самым коротким ОФЗ с погашением в июле сейчас уже на уровне 13,2%. На горизонте от двух лет гособлигаций с доходностью выше 10,3% уже не найти.

Разница по ключевой между 15% и 14% не такая большая с точки зрения влияния на инфляцию и финансовую стабильность. Существенного оттока из банков при более резком снижении ключевой ставки не будет. Изначально ее подъем к 20% был призван сбить набег на банки, когда граждане из-за высокой неопределенности активно снимали наличные средства. К текущему моменту почти все средства вернулись обратно в банковскую систему, паники давно нет.

Во II полугодии запасы ряда импортных товаров снизятся. И если их не заместить, то мы все больше будем упираться в «инфляцию предложения». Поэтому дешевый кредит за счет низкой ставки ЦБ сейчас крайне важен. Если не оказать поддержку экономике низкой ставкой сейчас, опасаясь инфляции, то мы получим ту же самую инфляцию из-за ограниченности предложения, но через несколько месяцев.

Перестройка экономики необходима в любом случае и видится, что делать это нужно сейчас, не зажимая бизнес дорогим фондированием. При этом необходимо дополнительно выстраивать инструментарий по управлению потребительской и бизнес активностью. Нужно временно внедрять новые механики дифференциации ставок: снижать их для импорта и импортозамещения, но держать более высокими для кредитования потребления.

В среднесрочной перспективе мы можем прийти к ситуации временно отрицательных реальных процентных ставок. То есть форвардная инфляция на горизонте года будет выше, чем значение безрисковой ставки по ОФЗ. Это позитивно для рынка акций.

Рубль хочет и дальше укрепляться. У пары USD/RUB вообще не получается сформировать отскок после прошедшего ранее снижения. Курс в четверг опускался к 71,7.

В ближайшей перспективе столь низкие уровни могут сохраниться. Рублю помогает продажа 80% экспортной выручки. Однако с течением времени ближе к концу года доллар может спокойно подняться и закрепиться выше 80. Скажутся рост импорта, сокращение поставок сырья в натуральном выражении, плюс потенциально может быть снижение цен на commodities. При этом ЦБ может и дальше смягчать валютный контроль, а значит давление на рубль будет увеличиваться.

В США вышел слабый отчет по ВВП. Экономика в I снизилась на 1,4% против ожидаемого экспертами роста на 1%. Однако рынок акций воспринимает подобные цифры как повод для более мягких действий со стороны ФРС, чем можно было предположить ранее. В результате первая реакция на неожиданно слабую макростатистику — рост индекса S&P 500 на 2,5%, усиленный сезоном отчетов. Считаем такой подъем временным спекулятивным явлением. Отскок может быть непродолжительным, в США все ближе сценарий стагфляции.

По индексу S&&P 500 точкой отмены негативного сценария со снижением на новые годовые минимумы выступает район 4370-4390 п. Пока котировки ниже, в приоритете вариант сползания индекса вниз.