Курс российской валюты к основным резервным валютам в течение завершившейся рабочей недели преимущественно укреплялся, в итоге доллар вплотную подошел к психологически значимому уровню поддержки 70 рублей.

Таким образом, рубль пошел на обновление многомесячных максимумов. Так, доллар на неделе падал до 70,31 рубля – к минимуму с октября прошлого года, евро — до 73,5 рубля — к минимуму с марта 2020 года.

Основным курсообразующим фактором укрепления рубля оставался дисбаланс между спросом и предложением валюты в условиях обязательной продажи 80% выручки экспортерами и упавшего импорта. Новости по оплате российского газа за рубли европейскими потребителями поддерживали курс рубля и особенно – к евро, что опускало его на Московской бирже до 1,0277 доллара, хотя на форексе минимум недели составил 1,0472 доллара.

Решения и комментарии ЦБ РФ по ключевой ставке поддержали курс рубля в конце недели.

Геополитические новости продолжили усиливать или ослаблять динамику курсообразующих факторов.

При этом внешний фон оставался позитивным для рубля. Так, рынок нефти подрос и попытался закрепиться около уровня 110 долларов за баррель марки Brent. Впрочем, глобальные рыночные драйверы сейчас не играют роли для российского валютного рынка. Сказываются сохраняющиеся ограничительные меры финрегулятора.

В целом, за неделю курс доллара опустился на 4,49 рубля до 70,96 рубля, евро — на 5,4 рубля до 74,75 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent при этом опустилась до 7,75 тысячи против 8,05 тысячи неделей ранее.

ВАЛЮТА РФ ОЩУТИЛА РУБЛЕВЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ГАЗ

Рубль начал рабочую неделю ростом против доллара и евро. Поддержка пришла от новостей о том, что Европейская комиссия направила странам ЕС документ, разъясняющий механизм оплаты газа, чтобы не нарушать введенные против РФ санкции.

В нем уточняется, что европейским импортерам газа не запрещено взаимодействие с "Газпромом" и Газпромбанком и открытие в этом банке счетов. Отмечается, что "операторы ЕС могут переводить оплату в евро на счет в Газпромбанке, если они ранее или одновременно четко заявили, что их платежное обязательство заканчивается этим переводом.

Пик налогового периода апреля также поддерживал курс рубля, поскольку предложение валюты традиционно возрастает на фоне бюджетных платежей, которые в апреле составили около 3,2 триллиона рублей.

Игроки рынка также обратили внимание на изменение правил расчета официальных курсов ЦБ. Он начал устанавливать официальные курсы доллара, евро и юаня по средневзвешенному курсу на Московской бирже, сложившемуся с 10.00 до 15.30 мск. Ранее курсы евро и юаня устанавливались через доллар с использованием кросс-курсов форекса.

Между тем, усиление геополитического негатива сдерживало укрепление рубля. Так, в понедельник МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики сообщило, что в здание министерства госбезопасности ПМР в Тирасполе несколько раз выстрелили из ручного противотанкового гранатомета. Во вторник МВД сообщило о двух взрывах в поселке Маяк Григориопольского района, в результате были выведены из строя две самые мощные антенны радиоцентра, транслировавшие российское радио.

Позже замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Москва надеется, что Приднестровье не окажется втянутым в конфликт России и Украины, чтобы не было необходимости для Москвы вмешиваться в урегулирование ситуации.

Однако поддержка рублю продолжила приходит от новостей, касающихся оплаты поставок российского газа рублями. Десять европейских покупателей российского газа открыли счета в Газпромбанке, а четверо уже расплатились за газ рублями, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники. При этом итальянская нефтегазовая группа Eni готовится открыть рублевые счета в Газпромбанке, также сообщило агентство.

В среду утром "Газпром" сообщил, что приостановил с 27 апреля поставки газа в адрес болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях. Кроме того, компания заявила, что "Газпром" сократит транзит в третьи страны, если Болгария и Польша несанкционированно начнут отбор из транзитного потока. После остановки поставок в Польшу и Болгарию биржевые котировки газа в Европе подскакивали до 1370 долларов за тысячу кубометров. Это на треть больше по сравнению с котировками 23 февраля.

ДОЛЛАР МОЖЕТ НЕ УДЕРЖАТЬ 70-Й РУБЕЖ

Завершение рабочей недели рубль провел в росте, обновляя многомесячные максимумы. Укрепление рубля в пятницу было подкреплено решением и комментариями ЦБ РФ по ключевой ставке. Регулятор снизил ключевую ставку сразу на 3 процентных пункта — до 14% годовых, хотя большинство аналитиков ожидали снижения только до 15%.

Кроме того, ЦБ смягчил сигнал в заявлении по ключевой ставке: теперь регулятор видит пространство для ее снижения в 2022 году. Ранее ЦБ допускал дальнейшее снижение ставки на ближайших заседаниях. Риски для ценовой и финансовой стабильности в РФ перестали нарастать, проинфляционные риски несколько снизились, но остаются существенными, добавили в ЦБ.

В итоге рубль остается крепким в условиях ограничений на движение капитала и высоких экспортных поступлений в РФ. Это является залогом дальнейшего укрепления российской валюты: доллар может пойти уже ниже круглых 70 рублей — даже на укороченных праздничных неделях мая.