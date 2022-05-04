Внешний фон утром среды можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть растут после снижения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны. В ЕС объявили о планах в рамках шестого пакета ограничений против России отключить большее количество банков от SWIFT, ввести санкции за дезинформацию, а также в течение шести месяцев отказаться от импорта российской нефти, а к концу года — от нефтепродуктов.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США во вторник завершились повышением трех основных индексов на 0,2-0,5%, которые отступили от пиков сессии. Рынок пытался развить начатое на этой неделе восстановление от локальных минимумов в преддверии подведения итогов заседания ФРС и в целом ожидаемого повышения процентной ставки сразу на 50 базисных пунктов. Дальнейший настрой бирж, вероятно, будет зависеть от того, насколько жестким окажется настрой регулятора на следующие заседания. Доходность 10-летних гособлигаций США в мае впервые с 2018 года поднялась выше 3%, после чего отступила чуть ниже указанной отметки. Золото на этом фоне упало к минимуму с февраля текущего года 1850 долл./унц. Равный доллару: кто и зачем упорно топит евро

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,2%. Помимо итогов заседания ФРС в среду на рынке будут оценивать окончательные данные по деловой активности в секторе услуг страны за апрель, которые могут показать замедление роста по показателю PMI. Кроме того, ADP представит первую оценку занятости в США за апрель, которая в частном секторе, как ожидается, выросла на 395 тысяч после увеличения на 455 тысяч месяцем ранее — в целом нейтрально для настроений.

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,8%. В регионе в среду также ждут окончательных данных по деловой активности за апрель и розничных продаж еврозоны за март (ожидается замедление роста в годовом исчислении). Розничные продажи Германии в марте при этом и вовсе упали на 2,7% г/г.

На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Биржи Японии и Китая закрыты в связи с праздниками. Австралийский ASX 200 снизился на 0,16%. Гонконгский упал на 1,1%. Опубликованная на выходных статистика по деловой активности КНР за апрель оказалась слабой и не дотянула до ожиданий, указав на замедление активности как в секторе услуг, так и производства страны, что стало последствием коронавирусных локдаунов.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют около 1,5% после падения примерно на 2,5% накануне. Цены пока так и не смогли закрепиться выше ближайших сопротивлений 109 долл. и 106,50 долл. соответственно, чему мешает замедление китайской экономики на фоне локдаунов, а также неспособность ЕС ввести масштабное эмбарго на импорт российской нефти и поступление "черного золота" из России в неофициальном порядке.

Данные API при этом показали падение запасов нефти в США на прошлой неделе на 3,5 млн баррелей наряду с сокращением запасов нефтепродуктов на 9 млн баррелей. От отчета Минэнерго США в среду ждут уменьшения запасов нефти на 1,15 млн баррелей при снижении запасов нефтепродуктов чуть менее чем на 1,5 млн баррелей — умеренно позитивно для цен. Эта неделя отметится для рынка в том числе заседанием мониторингового комитета ОПЕК+ в четверг. Изменений в краткосрочной технической картине нефти при этом не произойдет до закрепления выше района апрельских пиков 115 долл. и 109 долл. Резким ростом на энергетическом рынке в первые дни мая тем временем отличились цены на природный газ в США, которые подскочили до пика с 2008 года, выше 8 долл. за млн БТЕ.

События дня:

• выходной день на биржах Китая и Японии

• окончательные индексы производственной активности в секторах услуг стран Европы (10.15-11.00 мск) и США (16.45 мск) в апреле

• розничные продажи еврозоны в марте (12.00 мск)

• занятость в частном секторе США в апреле по оценке ADP (15.15 мск)

• торговый баланс США в марте (15.30 мск)

• индекс деловой активности ISM в секторе услуг США в апреле (17.00 мск)

• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)

• заседание ФРС (21.00 мск) и пресс-конференция (21.30 мск) регулятора

• финансовые результаты Мосэнерго за 1-й кв. 2022 г. по МСФО

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу, после снижения в рамках предыдущей сессии, подскочили на 2,6-3,8% во главе с долларовым РТС, но вновь не смогли преодолеть сопротивлений 2500 и 1100 пунктов соответственно. Технически краткосрочный восходящий тренд на рынке пока не получил продолжения, но в случае закрепления выше указанных значений индикаторы могут направиться к 2660 и 1200 пунктам соответственно.

Рубль в пятницу на Мосбирже, несмотря на снижение процентной ставки ЦБ РФ с 17% до 14%, укрепился на 0,8-1,6% против доллара и евро, а сегодня утром на Форекс изменяется разнонаправленно и расположен в районе 65,50 руб. и 72 руб. соответственно. В начале новой недели на Форекс российская валюта продолжила уверенный рост и достигла новых многомесячных максимумов с марта и февраля 2020 года против доллара (65,51 руб.) и евро (69,90 руб.) соответственно.

В начале торгового дня внешний фон скорее должен способствовать новым попыткам роста российских индексов, но ожидаемые санкции ЕС могут ограничивать оптимизм. В частности, Европа помимо постепенного отказа от российской нефти, может отключить от SWIFT МКБ и Россельхозбанк и ограничить операции со Сбербанком — неприятно для сектора, но некритично. Тем временем Олег Тиньков заявил, что забирает из России бренды Tinkoff и La Datcha, что вряд ли станет сюрпризом для держателей расписок TCS Group после приобретения 35% акций группы Интерросом на прошлой неделе и обещаемым ребрендингом, но может сулить дополнительную неопределенность. Аэрофлот при этом намерен провести допэмиссию акций в пределах 5,4 млрд руб. по цене 34,29 коп за бумагу, а Эталон отложил рассмотрение вопроса о выплате дивидендов за 2021 год.