Крепкий рубль становится опасным для бюджета и акций
Главным мировым событием финансового рынка вчерашнего дня стало подведение итогов заседания ФРС США. Регулятор ожидаемо повысил ставку на 0,5 п.п. и пообещал начать сокращать свой баланс с июня.
В общем-то это негатив для рынка акций, но американские фондовые индексы выросли примерно на 3%. Трейдеры ухватились за информацию, что на следующем заседании будет рассматриваться возможность повышения ставки снова на 0,5 п.п., а не на 0,75 п.п., как этого многие опасались. Кроме того, рынок поддержал глава ФРС Джером Пауэлл, заявивший о силе американской экономики.
Но вчерашний рост фондовой Америки стоит расценивать лишь как отскок.
Намного хуже дела у российских фондовых "быков". Вчера Индекс Мосбиржи закрылся с потерями в 3%. Инвесторы ожидаемо начали фиксировать прибыль на прошлой неделе, но затем распродажи усилились на укреплении курса рубля.
За день рубль подорожал к доллару на 6,6% и ушел в район начала марта 2020 года.
Сильный рубль негативен для акций экспортеров, доля которых превалирует в Индексе Мосбиржи. Возникают опасения, что такой курс уже неприемлем для бюджета.
Вместе с американскими акциями вчера пошло в гору и сырье. Сегодня с утра нефть стоит около 111 долларов за баррель. На этом фоне можно присмотреться к нефтянке, особенно «Роснефти», и присоединиться к спекулятивному росту, если он начнется.
Однако в целом российский рынок акций остается в высоковолатильном боковике, и в преддверии очередных длинных выходных на серьезный рост рассчитывать не стоит.
Что же касается рубля, то ждем продолжения его укрепления, размер которого будет зависеть от объема поступающей на торги валютной выручки
https://1prime.ru/experts/20220505/836825907.html