Главным мировым событием финансового рынка вчерашнего дня стало подведение итогов заседания ФРС США. Регулятор ожидаемо повысил ставку на 0,5 п.п. и пообещал начать сокращать свой баланс с июня.

В общем-то это негатив для рынка акций, но американские фондовые индексы выросли примерно на 3%. Трейдеры ухватились за информацию, что на следующем заседании будет рассматриваться возможность повышения ставки снова на 0,5 п.п., а не на 0,75 п.п., как этого многие опасались. Кроме того, рынок поддержал глава ФРС Джером Пауэлл, заявивший о силе американской экономики.

Но вчерашний рост фондовой Америки стоит расценивать лишь как отскок.

Намного хуже дела у российских фондовых "быков". Вчера Индекс Мосбиржи закрылся с потерями в 3%. Инвесторы ожидаемо начали фиксировать прибыль на прошлой неделе, но затем распродажи усилились на укреплении курса рубля.

За день рубль подорожал к доллару на 6,6% и ушел в район начала марта 2020 года.

Сильный рубль негативен для акций экспортеров, доля которых превалирует в Индексе Мосбиржи. Возникают опасения, что такой курс уже неприемлем для бюджета.

Вместе с американскими акциями вчера пошло в гору и сырье. Сегодня с утра нефть стоит около 111 долларов за баррель. На этом фоне можно присмотреться к нефтянке, особенно «Роснефти», и присоединиться к спекулятивному росту, если он начнется.

Однако в целом российский рынок акций остается в высоковолатильном боковике, и в преддверии очередных длинных выходных на серьезный рост рассчитывать не стоит.

Что же касается рубля, то ждем продолжения его укрепления, размер которого будет зависеть от объема поступающей на торги валютной выручки